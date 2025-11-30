Pecah Keributan di Puri Gading Jimbaran, Sopir Truk Mengamuk, Massa Bertindak

JPNN.com

Minggu, 30 November 2025 – 15:44 WIB
Sopir truk berinisial FH diamankan polisi setelah dianiaya warga seusai memukul warga setempat, Sabtu (29/11) malam kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Keributan yang melibatkan massa pecah di Jalan Puri Gading, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Sabtu (29/11) malam.

Seorang sopir truk berinisial FH, 23, dihakimi massa setelah menganiaya I Gede Bagus Adi Karbana, 23, di tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam kasus ini, baik terduga pelaku FH maupun korban I Gede Bagus Adi Karbana sama-sama melapor ke Polsek Kuta Selatan.

“Kasusnya masih ditangani Polsek Kuta Selatan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Minggu (30/11).

Kasus ini bermula ketika korban I Gede Bagus Adi Karbana bersama temannya, Cornelis Ami Bai, sedang dalam perjalanan untuk bermain padel.

Namun, setiba di lokasi kejadian, korban melihat saudaranya, yang disebut "Bli Wayan," terlibat cekcok dengan terduga pelaku FH.

Cekcok dipicu karena truk yang dikendarai FH tersebut diduga menghalangi jalan.

Korban dan temannya lantas mendekat untuk mencoba menenangkan sopir truk tersebut.

