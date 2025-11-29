Kronologi Bocah 10 Tahun Asal Lombok Tewas Tenggelam di Pantai Padanggalak Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib nahas dialami seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun, Arga Aditya Rizki.

Korban yang berasal dari Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggal dunia setelah terseret arus saat mandi di Muara Tangtu Biaung, Jumat (28/11) kemarin sore.

Jenazah korban ditemukan warga sekitar di perairan Pantai Padanggalak, Denpasar Timur (Dentim) tak lama setelah dilaporkan hilang terseret arus.

“Korban ditemukan dalam kondisi lemas, mulut terbuka dan mata terpejam.

Korban pada saat kejadian memakai celana pendek jeans warna abu abu,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kepada awak media.

Kejadian bermula ketika korban berpamitan kepada orang tuanya sekitar pukul 13.30 WITA kemarin sore untuk membuat barong di rumah temannya.

Seusai membuat barong, beberapa jam kemudian, korban bersama enam temannya menggunakan sepeda menuju Pantai Muara Biaung, Denpasar Timur.

Pada pukul 14.30 WITA, korban dan teman-temannya dilaporkan mandi di muara Pantai Biaung.