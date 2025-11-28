JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Kecelakaan Maut di TL Tirtanadi: Cewek Samarinda Luka Parah Ditabrak Truk Molen

Kecelakaan Maut di TL Tirtanadi: Cewek Samarinda Luka Parah Ditabrak Truk Molen

Jumat, 28 November 2025 – 10:50 WIB
Kecelakaan Maut di TL Tirtanadi: Cewek Samarinda Luka Parah Ditabrak Truk Molen - JPNN.com Bali
Polisi menunjukkan Honda Scoopy yang dikendarai korban seusai ditabrak truk molen di TL Tirtanadi, Denpasar, kemarin. Foto; Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di Traffic Light (TL) Tirtanadi, Denpasar Selatan, Kamis (27/11) sore sekitar pukul 17.00 WITA.

Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah truk tronton mixer (molen) bernomor polisi B 9200 KIO dan sepeda motor Honda Scoopy DK 3462 AAC yang dikendarai seorang remaja perempuan.

Korban utama, Tania Asya Sarassati, 18, asal Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mengalami luka parah pada bagian paha.

Pada saat kejadian, korban dibonceng oleh temannya atas nama Isabel, 18, asal Denpasar, yang mengalami luka lecet pada bagian lengan.

Pengemudi truk tronton, Swarno, 54, asal Jember, Jawa Timur, selamat tanpa luka.

Kecelakaan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah barat TL Tirtanadi.

Di lokasi kejadian, pengendara Honda Scoopy berniat berbelok ke arah selatan ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna hijau.

Truk mixer yang berada di belakang diduga kurang konsentrasi hingga menabrak motor tersebut dari belakang.

