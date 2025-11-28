Kronologi WNA India Tewas di Nusa Penida Bali, Tanpa Helm, Suami Selamat

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing (WNA) kembali terjadi di Provinsi Bali.

Seorang wisatawan asal India bernama Neha Jitendra Hariyani, 27, meninggal dunia, Rabu (26/11) pukul 11.35 WITA.

Korban tewas setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Raya Sompang, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Gear tanpa menggunakan helm, dengan membonceng suaminya, Nirav Mitesh Thakkar, 23, dalam perjalanan menuju objek wisata Broken Beach.

Sesampainya di lokasi kejadian, motor yang dikendarai korban diduga hilang kendali sehingga terjatuh.

Tim medis yang tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan.

Namun, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat.

“Suami korban hanya mengalami luka lecet pada tangan kiri dan paha kaki kiri,” ujar Kapolsek Nusa Penida AKP I Ketut Kesuma Jaya dalam pernyataan resminya.