JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Kronologi WNA India Tewas di Nusa Penida Bali, Tanpa Helm, Suami Selamat

Kronologi WNA India Tewas di Nusa Penida Bali, Tanpa Helm, Suami Selamat

Jumat, 28 November 2025 – 07:26 WIB
Kronologi WNA India Tewas di Nusa Penida Bali, Tanpa Helm, Suami Selamat - JPNN.com Bali
Aparat kepolisian mengevakuasi jenazah wisatawan asal India bernama Neha Jitendra Hariyani, 27 yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Sompang, Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Foto: Instagram @polsek_nusa_penida

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing (WNA) kembali terjadi di Provinsi Bali.

Seorang wisatawan asal India bernama Neha Jitendra Hariyani, 27, meninggal dunia, Rabu (26/11) pukul 11.35 WITA.

Korban tewas setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Raya Sompang, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Baca Juga:

Kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Gear tanpa menggunakan helm, dengan membonceng suaminya, Nirav Mitesh Thakkar, 23, dalam perjalanan menuju objek wisata Broken Beach.

Sesampainya di lokasi kejadian, motor yang dikendarai korban diduga hilang kendali sehingga terjatuh.

Tim medis yang tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan.

Baca Juga:

Namun, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat.

“Suami korban hanya mengalami luka lecet pada tangan kiri dan paha kaki kiri,” ujar Kapolsek Nusa Penida AKP I Ketut Kesuma Jaya dalam pernyataan resminya.

Seorang wisatawan asal India bernama Neha Jitendra Hariyani, 27, meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Sompang, Bunga Mekar, Nusa Penida
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   tabrakan kecelakaan WNA India WNA India tewas nusa penida Klungkung wisatawan polsek nusa penida

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad - JPNN.com Bali

    Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad

  2. Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter

  3. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali

    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU