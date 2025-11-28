Boat Diving Tabrak Kapal Cepat Berisi 62 Wisatawan di Nusa Penida, 8 Turis Terluka

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Kecelakaan di perairan Nusa Penida, Klungkung, Bali, kembali terjadi.

Dua kapal boat terlibat tabrakan di perairan Banjar Nyuh, Nusa Penida, Klungkung, Rabu (26/11) lalu pukul 08.05 WITA.

Fast Boat Wijaya Buyuk 1 dan Boat Bintang Laut Diving yang mengangkut wisatawan mancanegara (wisman) dan domestik terlibat tabrakan.

Insiden ini mengakibatkan empat orang turis asing dan lokal mengalami luka berat dan empat lainnya ringan.

“Korban luka ada dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Indonesia,” ujar Kapolsek Nusa Penida AKP I Ketut Kesuma Jaya dalam keterangan resminya.

Kronologi Kejadian

Menurut keterangan Kapten Fast Boat Wijaya Buyuk 1, I Wayan Sarjana, kapal yang ia kemudikan membawa 62 penumpang dan 4 ABK (Anak Buah Kapal), berangkat dari Sanur menuju Pelabuhan Buyuk pada pukul 07.20 WITA.

Setibanya di Perairan Banjar Nyuh, Kapten Sarjana melihat Boat Bintang Laut Diving melaju kencang dari arah utara dan tampak dalam kondisi tidak terkendali.

Upaya komunikasi melalui seruan kapten maupun penumpang sempat dilakukan, tetapi boat diving tersebut tidak memberikan respons.