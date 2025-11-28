JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Boat Diving Tabrak Kapal Cepat Berisi 62 Wisatawan di Nusa Penida, 8 Turis Terluka

Boat Diving Tabrak Kapal Cepat Berisi 62 Wisatawan di Nusa Penida, 8 Turis Terluka

Jumat, 28 November 2025 – 06:30 WIB
Boat Diving Tabrak Kapal Cepat Berisi 62 Wisatawan di Nusa Penida, 8 Turis Terluka - JPNN.com Bali
Bodi Fast Boat Wijaya Buyuk 1 hancur setelah ditabrak Boat Bintang Laut Diving. Kedua boat terlibat tabrakan di perairan Banjar Nyuh, Nusa Penida, Klungkung, Rabu (26/11) lalu pukul 08.05 WITA. Foto: Instagram @polsek_nusa_penida

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Kecelakaan di perairan Nusa Penida, Klungkung, Bali, kembali terjadi.

Dua kapal boat terlibat tabrakan di perairan Banjar Nyuh, Nusa Penida, Klungkung, Rabu (26/11) lalu pukul 08.05 WITA.

Fast Boat Wijaya Buyuk 1 dan Boat Bintang Laut Diving yang mengangkut wisatawan mancanegara (wisman) dan domestik terlibat tabrakan.

Baca Juga:

Insiden ini mengakibatkan empat orang turis asing dan lokal mengalami luka berat dan empat lainnya ringan.

“Korban luka ada dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Indonesia,” ujar Kapolsek Nusa Penida AKP I Ketut Kesuma Jaya dalam keterangan resminya.

Kronologi Kejadian

Menurut keterangan Kapten Fast Boat Wijaya Buyuk 1, I Wayan Sarjana, kapal yang ia kemudikan membawa 62 penumpang dan 4 ABK (Anak Buah Kapal), berangkat dari Sanur menuju Pelabuhan Buyuk pada pukul 07.20 WITA.

Baca Juga:

Setibanya di Perairan Banjar Nyuh, Kapten Sarjana melihat Boat Bintang Laut Diving melaju kencang dari arah utara dan tampak dalam kondisi tidak terkendali.

Upaya komunikasi melalui seruan kapten maupun penumpang sempat dilakukan, tetapi boat diving tersebut tidak memberikan respons.

Fast Boat Wijaya Buyuk 1 dan Boat Bintang Laut Diving yang mengangkut wisatawan mancanegara (wisman) dan domestik terlibat tabrakan, delapan turis terluka
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   tabrakan boat tabrakan boat nusa penida turis Fast Boat Wijaya Buyuk 1 Boat Bintang Laut Diving wisatawan polsek nusa penida Nusa Medica Clinic

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad - JPNN.com Bali

    Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad

  2. Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter

  3. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali

    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU