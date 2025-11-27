JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Heboh Pemandu Lagu Jadi Korban Pemerkosaan di Mes Kafe, Polisi Bali Bergerak

Heboh Pemandu Lagu Jadi Korban Pemerkosaan di Mes Kafe, Polisi Bali Bergerak

Kamis, 27 November 2025 – 14:07 WIB
Heboh Pemandu Lagu Jadi Korban Pemerkosaan di Mes Kafe, Polisi Bali Bergerak - JPNN.com Bali
Ilustrasi pemerkosaan alias rudapaksa yang menimpa seorang pemandu lagu di sebuah kafe di Denpasar masih ditangani Polresta Denpasar. Foto: Dokumen JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Satreskrim Polresta Denpasar turun tangan melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang belakangan viral di media sosial.

Seorang korban berinisial KS, 28, melapor ke polisi menjadi korban rudapaksa pada Kamis (31/1) dini hari pukul 01.00 WITA di Jalan Gunung Soputan, Denpasar, Bali.

Korbang yang berprofesi sebagai pemandu lagu (PL) ini menjadi korban pemerkosaan di kamar mes kafe di tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

Korban resmi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Denpasar, Selasa (18/11) lalu.

Seusai menerima laporan korban, tim opsnal Satreskrim Polresta Denpasar langsung melakukan serangkaian langkah penyelidikan.

Penyidik telah memeriksa korban, saksi yang berkaitan dengan perkara serta melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

Korban juga telah menjalani pemeriksaan medis, visum et repertum (VER) di RS Bhayangkara, Denpasar, Bali.

Kasihumas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi membenarkan laporan korban beberapa hari lalu.

Seorang korban berinisial KS, 28, melapor ke polisi menjadi korban rudapaksa pada Kamis (31/1) dini hari pukul 01.00 WITA di Jalan Gunung Soputan, Denpasar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemerkosaan rudapaksa pemandu lagu mes kafe mes kafe cewek kafe polisi visum et repertum polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali

    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

  2. Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United

  3. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU