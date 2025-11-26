Detik-detik Balita di Badung Terseret Arus Irigasi Terekam CCTV Ditemukan Tewas

bali.jpnn.com, BADUNG - Nasib malang menimpa seorang balita berusia empat tahun bernama Asran.

Korban terbawa aliran irigasi di daerah Banjar Jumpayah, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Rabu (26/11).

Petaka terjadi saat hujan lebat mengguyur Bali Rabu sore pukul 16.30 WITA.

Menurut saksi, sebelum kejadian, korban Asran ditemani bapaknya bermain di depan halaman rumahnya.

Karena ada yang hendak berbelanja, korban akhirnya ditinggal ayahnya sebentar untuk melayani pembeli.

Posisinya saat itu memang dekat dengan parit.

Ketika ayah korban kembali ke tempat semula, anaknya sudah tidak terlihat.

Ayah korban segera memeriksa CCTV, dan didapati video Asran terjatuh ke parit dan terbawa aliran irigasi hingga tak terlihat.