Viral WNA Amerika Serang Mak-mak & Pekerja Proyek di Pecatu Bali, Ngeri

Senin, 24 November 2025 – 06:37 WIB
WNA Amerika terduga pelaku penganiayaan berinisial MD diamankan di Polsek Kuta Selatan seusai menyerang korban kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, PECATU - Seorang warga negara asing (WNA) Amerika Serikat (AS) berinisial MD, 29, terlibat dalam aksi penyerangan dan penganiayaan terhadap seorang mak-mak Ni Komang Sri Hartati Rahayu Ningsih, 47.

Korban yang seorang developer diserang MD di lokasi proyek belakang Hotel Mamo di Jalan Pantai Suluban, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Minggu kemarin (23/11).

Akibat penyerangan tersebut, korban mengalami pusing hebat, pandangan buram, dan terjatuh setelah dipukul dengan benda tumpul di bagian belakang leher sebelah kanan.

Kasus ini viral setelah video ulah tengil WNA tersebut diunggah di media sosial. 

“Kasus ini masih ditangani Polsek Kuta Selatan.

Penyidikan terkendala translator yang tidak bersertifikasi untuk proses Berita Acara Interogasi terduga pelaku WNA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kepada awak media.

Menurut keterangan korban Sri Hartati, insiden bermula saat ia sedang membersihkan alat di proyek yang sebelumnya disiram menggunakan solar oleh terduga pelaku dua hari sebelumnya.

Sekitar pukul 09.30 WITA, Minggu kemarin, MD yang menginap di Mamo Hotel, kembali mendatangi lokasi proyek.

