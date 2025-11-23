Bikin Geger Denpasar, Pemilik Koper Misterius Diamankan Polisi, ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kehebohan warga Denpasar saat menemukan koper misterius merek Polo Team di depan Salon Dewi Beauty di Jalan Seroja, Kelurahan Tonja, pukul 10.00 WITA, Sabtu (22/11) kemarin berakhir klimaks.

Aparat Polsek Denpasar Utara, Polresta Denpasar berhasil mengamankan seorang pemulung atas nama Syaiful, 33, yang diduga sebagai pemilik koper misterius.

Syaiful yang menetap di gudang rongsokan di Jalan Kembang Sari, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara, berhasil diamankan jajaran Polsek Denpasar Utara, Minggu (23/11) pagi.

Warga Pamekasan, Jawa Timur itu diamankan dan dimintai keterangan setelah polisi menemukan bukti rekaman CCTV yang bersangkutan adalah pemilik koper.

“Berdasar rekaman CCTV, yang bersangkutan datang ke bengkel di tempat kejadian perkara (TKP) dan menaruh koper.

Di bengkel, dia sempat memperbaiki ban sepeda motor,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Minggu (23/11).

Dari bukti rekaman itu, Kapolsek Denpasar Utara Iptu Ketut Darbawa memerintahkan tim opsnal bergerak mencari keberadaan Syaiful.

“Pukul 07.30 WITA, anggota kami dihubungi pemilik bengkel, yang bersangkutan kembali datang ke TKP,” kata Kompol I Ketut Sukadi.