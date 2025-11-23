Ngeri, Kernet Truk Hino asal Jepara Tewas Dilindas Fuso di Jalur Setan Jembrana

JPNN.com

Minggu, 23 November 2025 – 06:19 WIB
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di jalur setan yang menghubukan Jalan Denpasar - Gilimanuk, di di Banjar Tegak Gede, Desa Yeheembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Seorang kernet truk Hino, Riko Aditya, 33, asal Jepara, tewas dilindas truk Fuso, Sabtu (22/11) kemarin. Foto: Antara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut kembali di jalur setan yang menghubungkan Denpasar – Gilimanuk, Sabtu (22/11) kemarin dini hari.

Seorang kernet truk Hino B 9155 SYN, Riko Aditya, 33, asal Jepara, Jawa Tengah, tewas di tempat dengan kondisi badan remuk setelah dilindas truk Fuso DK 8016 GV.

Lokasi kecelakaan tepat berada di Banjar Tegak Gede, Desa Yeheembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana.

“Pada saat kejadian korban tidur di luar, di sebelah kiri roda depan truk Hino, sementara sang sopir (Danuk Aji Wiyono) tidur di dalam,” ujar Kasatlantas Polres Jembrana Iptu Aldri Setiawan kepada awak media.

Kejadian bermula saat truk Fuso DK 8016 GV yang dikemudikan Hendrik Prayetno, 33, asal Banyuwangi, Jawa Timur, bergerak dari arah barat (Gilimanuk) menuju timur (Denpasar) pukul 02.00 WITA.

Namun, setiba di tempat kejadian perkara (TKP), truk Fuso itu tetiba kehilangan tenaga saat jalan menanjak.

Truk itu kemudian mundur tak terkendali, tepat di KM 78 – 79.

Truk itu lalu keluar dari badan jalan dan menabrak truk Hino B 9155 SYN yang sedang parkir di badan jalan.

