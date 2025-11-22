Heboh Koper Misterius Tergeletak di Salon Dewi Beuaty, Isinya Bikin Bergeleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Denpasar, Bali, Sabtu (22/11) pagi dibuat heboh.

Kehebohan dipicu penemuan koper misterius merek Polo Team di depan Salon Dewi Beauty di Jalan Seroja, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara, pukul 10.00 WITA.

Warga yang melintas maupun penghuni di kawasan tersebut sempat khawatir koper itu berisi bahan peledak.

Oleh karena itu, kejadian itu segera dilaporkan ke Polresta Denpasar.

“Tim Unit Jibom Satbrimob Polda Bali segera turun ke lokasi kejadian.

Setelah dibuka, koper itu ternyata berisi mainan anak dan triplek,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol Ketut Sukadi, Sabtu (22/11).

Awal mula kejadian diketahui pemilik Salon Dewi Beauty yang melihat sebuah koper mencurigakan tergeletak di depan tempat usahanya.

Pemilik salon kemudian segera menghubungi pemilik ruko berinisial ING S, yang lantas meneruskan laporan tersebut ke Polsek Denpasar Utara.