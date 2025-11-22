Nelayan Serangan Bali Ditemukan Tewas Setelah Dua Hari Hilang, Amor Ring Acintya

JPNN.com

Sabtu, 22 November 2025 – 12:08 WIB
Jukung yang membawa jenazah nelayan Serangan, Denpasar, Bali, Wayan Dana, merapat ke Rigid Buoyancy Boat (RBB) Basarnas Bali untuk dievakuasi ke kamar jenazah RSUP Prof Ngoerah, Sabtu (22/11). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kerja keras tim SAR gabungan mencari nelayan Serangan, Denpasar, Bali, Wayan Dana, yang hilang saat melaut di perairan Sanur, dua hari lalu, akhirnya membuahkan hasil.

Korban yang hilang di Perairan Pantai Karang Sanur, Kamis (20/11) lalu akhirnya ditemukan, Sabtu (22/11) pagi pukul 09.50 WITA.

"Tadi ada nelayan yang melihat sesosok tubuh terapung-apung pada posisi tertelungkup," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya.

Saat didekati terlihat korban masih mengenakan baju kotak-kotak dan celana abu-abu, sesuai ciri-ciri nelayan yang hilang.

Informasi penemuan itu segera ditindaklanjuti tim SAR gabungan.

Tim SAR gabungan segera merapat ke lokasi penemuan jenazah dengan menggunakan Rigid Buoyancy Boat (RBB).

 "Jenazah Wayan Dana ditemukan sekitar 8,9 Nm barat daya dari titik ditemukan jukung miliknya," kata I Nyoman Sidakarya.

Korban selanjutnya dievakuasi menuju pelabuhan Benoa, untuk kemudian dibawa ke RSUP Prof. Ngoerah Denpasar menggunakan ambulans BPBD Badung.

Korban Wayan Dana yang hilang di Perairan Pantai Karang Sanur, Kamis (20/11) lalu akhirnya ditemukan, Sabtu (22/11) pagi pukul 09.50 WITA dalam keadaan tewas
