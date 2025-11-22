JPNN.com

Rumah Warga Denpasar Ludes Terbakar, Tiga Motor Ikut Hangus, Korban Syok Berat

Sabtu, 22 November 2025 – 09:41 WIB
Empat unit mobil pemadam kebakaran Kota Denpasar dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar rumah Wayan Nadi, 50, warga Jalan Bikini Gang V Nomor 9, Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, terbakar, Jumat (21/11) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Denpasar.

Rumah Wayan Nadi, 50, warga Jalan Bikini Gang V Nomor 9, Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, terbakar, Jumat (21/11) malam.

Api mulai berkobar sekitar pukul 19.30 WITA dan meludeskan seluruh bangunan beserta isinya, termasuk tiga unit sepeda motor.

Beruntung, dalam musibah ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka karena rumah diketahui dalam keadaan kosong, ditinggal mudik oleh pemiliknya.

“Untuk nilai kerugian belum diketahui. Korban masih syok,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Sabtu (22/11).

Api pertama kali diketahui saksi Ketut Sulatra, 56, tetangga korban.

Sekitar pukul 19.30 WITA, saat berada di rumahnya, ia mencium bau seperti karet terbakar.

Tak lama kemudian, saksi melihat asap tebal disertai kobaran api besar dari arah tempat kejadian perkara (TKP).

