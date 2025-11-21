Detik-detik Turis China Tewas Keracunan di Canggu, Ini Temuan Polisi Bali

JPNN.com

Jumat, 21 November 2025 – 19:57 WIB
Ilustrasi polisi memasang garis polisi di Clandestino Hostel, Canggu, tempat WNA China tewas diduga karena keracunan. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, BADUNG - Aparat kepolisian Bali akhirnya turun tangan menyikapi kasus keracunan massal yang terjadi di sebuah penginapan di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, Clandestino Hostel.

Mengutip laporan Daily Mail, keracunan tersebut menyebabkan seorang wisatawan asal China, Deqingzhuoga, 25, meninggal dunia.

Keracunan tersebut juga menyebabkan wisatawan lain yang menginap di Clandestini Hostel dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Bali.

Di antaranya teman kamar korban Deqingzhuoga, Mingmin Lei, 37, dan dua WNA Jerman, Melanie Irene (22) dan Alisa Kokonozi (22).

Keracunan juga dialami penghuni kamar nomor 5, ada WNA Arab Saudi Alahmadi Yousef Mohammed, 26, WNA Filipina Cana Clifford Jay, 27, dan WNA China Zhou Shanshan, 29.

"Sebab pasti kematian belum bisa ditentukan.

Dugaan sementara korban mengalami iritasi saluran pencernaan yang menimbulkan diare yang mengakibatkan kekurangan cairan dan elektrolit tidak dapat disingkirkan," kata Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Aiptu Ayu Inastuti mengatakan, berdasar keterangan karyawan hostel, pada Senin (1/9), korban Deqingzhuoga sekitar pukul 20.00 WITA sempat datang ke resepsionis.

