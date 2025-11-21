JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Heboh Media Asing Sorot Keracunan Massal di Canggu Bali, Satu Turis China Tewas

Heboh Media Asing Sorot Keracunan Massal di Canggu Bali, Satu Turis China Tewas

Jumat, 21 November 2025 – 19:32 WIB
Heboh Media Asing Sorot Keracunan Massal di Canggu Bali, Satu Turis China Tewas - JPNN.com Bali
Tim Kepolisian Resor Badung, Polsek Kuta Utara, melakukan olah tempat kejadian perkara di hostel tempat WNA China ditemukan meninggal dunia. Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Bali kembali menjadi sorotan media asing.

Kali ini terkait insiden keracunan massal di sebuah penginapan di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, Clandestino Hostel.

Mengutip laporan Daily Mail, keracunan tersebut menyebabkan seorang wisatawan asal China, Deqingzhuoga, 25, meninggal dunia.

Baca Juga:

Keracunan tersebut juga menyebabkan wisatawan lain yang menginap di Clandestini Hostel dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Bali.

Di antaranya teman kamar korban Deqingzhuoga, Mingmin Lei, 37, dan dua WNA Jerman, Melanie Irene (22) dan Alisa Kokonozi (22).

Keracunan juga dialami penghuni kamar nomor 5, ada WNA Arab Saudi Alahmadi Yousef Mohammed, 26, WNA Filipina Cana Clifford Jay, 27, dan WNA China Zhou Shanshan, 29.

Baca Juga:

“Kejadiannya sudah berlangsung lama, 2 September 2025 lalu,” ujar Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Media asing menyebut peristiwa tersebut diduga akibat korban keracunan fumigasi kutu busuk di sekitar Clandestino Hostel.

Mengutip laporan Daily Mail, keracunan tersebut menyebabkan seorang wisatawan asal China, Deqingzhuoga, 25, meninggal dunia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   media asing Daily Mail turis china tewas Canggu Bali keracunan massal Clandestino Hostel polres badung RSUP Prof Ngoerah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persis Solo Terbang ke Bali, Siap Rebut Poin di Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Persis Solo Terbang ke Bali, Siap Rebut Poin di Stadion Kapten Dipta

  2. Bek Putu Panji Kembali ke Bali United, Senang Tampil di Piala Dunia U17 - JPNN.com Bali

    Bek Putu Panji Kembali ke Bali United, Senang Tampil di Piala Dunia U17

  3. Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul - JPNN.com Bali

    Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU