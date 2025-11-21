Heboh Media Asing Sorot Keracunan Massal di Canggu Bali, Satu Turis China Tewas

bali.jpnn.com, BADUNG - Bali kembali menjadi sorotan media asing.

Kali ini terkait insiden keracunan massal di sebuah penginapan di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, Clandestino Hostel.

Mengutip laporan Daily Mail, keracunan tersebut menyebabkan seorang wisatawan asal China, Deqingzhuoga, 25, meninggal dunia.

Keracunan tersebut juga menyebabkan wisatawan lain yang menginap di Clandestini Hostel dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Bali.

Di antaranya teman kamar korban Deqingzhuoga, Mingmin Lei, 37, dan dua WNA Jerman, Melanie Irene (22) dan Alisa Kokonozi (22).

Keracunan juga dialami penghuni kamar nomor 5, ada WNA Arab Saudi Alahmadi Yousef Mohammed, 26, WNA Filipina Cana Clifford Jay, 27, dan WNA China Zhou Shanshan, 29.

“Kejadiannya sudah berlangsung lama, 2 September 2025 lalu,” ujar Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Media asing menyebut peristiwa tersebut diduga akibat korban keracunan fumigasi kutu busuk di sekitar Clandestino Hostel.