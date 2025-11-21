JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Jenazah Korban Air Terjun Mengening Ditemukan, Isak Tangis Keluarga Pecah

Jenazah Korban Air Terjun Mengening Ditemukan, Isak Tangis Keluarga Pecah

Jumat, 21 November 2025 – 17:07 WIB
Jenazah Korban Air Terjun Mengening Ditemukan, Isak Tangis Keluarga Pecah - JPNN.com Bali
Jenazah korban ditemukan pukul 10.30 WITA, Jumat (21/11) setelah tim SAR gabungan fokus melakukan pencarian di seputaran bawah air terjun dengan teknik snorkeling di bawah air terjun Mengening. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemuda asal Banjar Dinas Tegal, Desa Mengening, Kubutambahan, Gede Angga Putra Pratama, 15, yang tenggelam saat mandi di Air Terjun Mengening, Buleleng, Bali, Kamis (20/11) kemarin akhirnya berhasil ditemukan.

Tim SAR gabungan yang melanjutkan pencarian sejak Jumat (21/11) pagi pukul 09.45 WITA menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia.

Jenazah korban ditemukan pukul 10.30 WITA setelah tim SAR gabungan fokus melakukan pencarian di seputaran bawah air terjun dengan teknik snorkeling.

Baca Juga:

"Kami melakukan pencarian secara manual karena target terlihat muncul tenggelam," ujar Koordinator Pos SAR Buleleng Kadek Dony Indrawan, Jumat (21/11).

Saat jenazah korban Gede Angga Putra Pratama dievakuasi ke darat, isak tangis pihak keluarga langsung pecah.

Mereka meratapi nasib nahas yang dialami Gede Angga Putra Pratama.

Baca Juga:

Sesuai permintaan dari pihak keluarga, korban dibawa menuju rumah duka menggunakan kendaraan dari Polsek Kubutambahan.

“Upaya evakuasi sempat terkendala kondisi air terjun yang sangat deras dan air keruh.

Jenazah korban ditemukan pukul 10.30 WITA setelah tim SAR gabungan fokus melakukan pencarian di seputaran bawah air terjun dengan teknik snorkeling.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Air Terjun Mengening pemuda korban keluarga korban Pos SAR Buleleng tim SAR Buleleng Bali Jenazah Polsek Kubutambahan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persis Solo Terbang ke Bali, Siap Rebut Poin di Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Persis Solo Terbang ke Bali, Siap Rebut Poin di Stadion Kapten Dipta

  2. Bek Putu Panji Kembali ke Bali United, Senang Tampil di Piala Dunia U17 - JPNN.com Bali

    Bek Putu Panji Kembali ke Bali United, Senang Tampil di Piala Dunia U17

  3. Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul - JPNN.com Bali

    Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU