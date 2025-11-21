Jenazah Korban Air Terjun Mengening Ditemukan, Isak Tangis Keluarga Pecah

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemuda asal Banjar Dinas Tegal, Desa Mengening, Kubutambahan, Gede Angga Putra Pratama, 15, yang tenggelam saat mandi di Air Terjun Mengening, Buleleng, Bali, Kamis (20/11) kemarin akhirnya berhasil ditemukan.

Tim SAR gabungan yang melanjutkan pencarian sejak Jumat (21/11) pagi pukul 09.45 WITA menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia.

Jenazah korban ditemukan pukul 10.30 WITA setelah tim SAR gabungan fokus melakukan pencarian di seputaran bawah air terjun dengan teknik snorkeling.

"Kami melakukan pencarian secara manual karena target terlihat muncul tenggelam," ujar Koordinator Pos SAR Buleleng Kadek Dony Indrawan, Jumat (21/11).

Saat jenazah korban Gede Angga Putra Pratama dievakuasi ke darat, isak tangis pihak keluarga langsung pecah.

Mereka meratapi nasib nahas yang dialami Gede Angga Putra Pratama.

Sesuai permintaan dari pihak keluarga, korban dibawa menuju rumah duka menggunakan kendaraan dari Polsek Kubutambahan.

“Upaya evakuasi sempat terkendala kondisi air terjun yang sangat deras dan air keruh.