Nelayan Serangan Bali Hilang Misterius, Mesin Jukung Ditemukan Masih Menyala

Jumat, 21 November 2025 – 05:22 WIB

Tim SAR melakukan pencarian seorang nelayan asal Serangan, Wayan Dana, yang dilaporkan hilang saat melaut di Pantai Karang, Sanur, Denpasar, kemarin malam. Pencarian kembali dilanjutkan Jumat (21/11) hari ini setelah pencarian kemarin tak membuahkan hasil. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang nelayan dilaporkan terjatuh dari jukung di Perairan Pantai Karang, Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (20/5) kemarin.

Korban diketahui bernama Wayan Dana, 60, asal Serangan, Denpasar.

Korban hilang saat melaut dan hanya ditemukan jukungnya dengan kondisi mesin masih menyala, tetapi tanpa pengemudi.

Informasi yang beredar, korban mulai berangkat melaut, Kamis (20/11) pagi pukul 07.00 WITA.

Namun, pada pukul 14.30 WITA, jukung korban ditemukan pengemudi boat yang melayani rute Sanur – Nusa Penida.

Pengemudi boat itu kemudian melaporkannya ke Balawista.

Tim Balawista bersama nelayan setempat kemudian menarik jukung korban ke pinggir Pantai Mertasari, Sanur, sekitar pukul 16.00 WITA.

“Kami baru mendapat informasi dari Pusdalops Denpasar pukul 18.20 WITA.


