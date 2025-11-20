Detik-detik Gede Angga Tenggelam di Air Terjun Mengening, Penyelam Turun Tangan

bali.jpnn.com, BULELENG - Seorang pemuda asal Banjar Dinas Tegal, Desa Mengening, Kubutambahan dikabarkan tenggelam saat mandi di Air Terjun Mengening, Buleleng, Bali, Kamis (20/11).

Dua orang berhasil diselamatkan dalam musibah ini, tetapi nahas dialami Gede Angga Putra Pratama, 15, hilang dan belum ditemukan sampai sekarang.

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, insiden bermula ketika korban dan dua orang temannya mandi bersama di Air Terjun Mengening.

Tanpa diduga, ketiga korban tenggelam, tetapi dua orang berhasil selamat, sementara korban Gede Angga Putra Pratama hilang.

"Laporan diterima pukul 13.40 WITA dari Perbekel Mengening yang melapor ada orang tenggelam sekitar pukul 12.00 WITA," ujar I Nyoman Sidakarya.

Menindaklanjuti laporan permintaan bantuan, Basarnas Bali memberangkatkan tujuh personel Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng.

Jarak ke lokasi kejadian dari Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng cukup jauh, kurang lebih dua jam.

Setibanya di Air Terjun Mengening, tim melakukan koordinasi untuk menentukan pola pencarian.