Empat Ruko Ludes Dilalap Api di Tuban Kuta, Suara Aneh Terdengar Saksi

Kamis, 20 November 2025 – 18:27 WIB
Petugas Damkar Badung berjibaku memadamkan api yang membakar bangunan ruko di Jalan Segara Madu No. 56, Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Rabu (19/11) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Kebakaran hebat melanda bangunan ruko yang berlokasi di Jalan Segara Madu No. 56, Lingkungan Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Rabu (19/11) malam.

Empat bangunan ruko yang digunakan untuk bengkel sepeda motor, warung sembako dan dua unit konter handphone (HP) ludes dilalap api.

Kebakaran tersebut mengakibatkan pemilik bengkel dan warung sembako, IWS, 56, dan pemilik konter HP, M, 43, rugi besar.

“Dari hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik (arus pendek) yang berasal dari bagian dalam warung sembako,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol Ketut Sukadi kepada awak media, Kamis (20/11).

Berdasarkan keterangan saksi NMS, 70, saat kejadian ia sedang berada di kamar belakang warung miliknya, Rabu (19/11) pukul 19.30 WITA.

Tak berapa lama, saksi mendengar suara benda jatuh, merasakan ruangan semakin panas, serta mencium bau terbakar.

Saksi kemudian memanggil anaknya IWS, 56, yang langsung membuka pintu menuju warung dan melihat kobaran api disertai asap tebal.

IWS kemudian mengevakuasi ibunya ke tempat aman serta menghubungi petugas pam swakarsa untuk meminta bantuan pemadam kebakaran.

