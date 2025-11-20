JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Penyebar Video Wikwik Biduan Tertangkap di Bandara Bali, Ada Motif Cinta Ditolak

Penyebar Video Wikwik Biduan Tertangkap di Bandara Bali, Ada Motif Cinta Ditolak

Kamis, 20 November 2025 – 06:34 WIB
Penyebar Video Wikwik Biduan Tertangkap di Bandara Bali, Ada Motif Cinta Ditolak - JPNN.com Bali
Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman menunjukkan barang bukti beserta tersangkanya saat rilis pengungkapan kasus pornografi di Mapolres Gowa, Sulawesi Selatan. Foto: ANTARA/Darwin Fatir.

bali.jpnn.com, GOWA - Pelarian pria berinisial AS akhirnya terhenti.

Pria 35 tahun itu ditangkap jajaran Satreskrim Polres Gowa di Bandara Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, tanpa perlawanan berarti.

AS diamankan karena diduga sengaja menyebarkan video wikwik seorang biduan berinisial S, 36, di media sosial Facebook.

Baca Juga:

Terungkap, AS tega menyebar video dewasa itu karena sakit hati ditolak lamarannya dan ingin memeras korban S.

Setelah tertangkap, AS langsung digiring ke Mapolres Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk diinterogasi sementara waktu.

Video syur layaknya suami istri tersebut dilakukan keduanya di salah satu penginapan di wilayah Kecamatan  
Bontomarannu, Gowa, pada 4 November 2025.

Baca Juga:

“Berdasar pemeriksaan di Bali, pelaku AS mengakui perbuatannya.

Motifnya sakit hati karena mau menikahi korban, tetapi ditolak, lalu menyebarkan video itu ke media sosial.

Penyebar video wikwik seorang biduan berinisial AS, 35, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Gowa di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   video wikwik video wikwik video syur biduan video syur biduan Bandara Gusti Ngurah Rai bandara bali Motif Video Syur Polres Gowa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kiper Persis Gianluca Pandeynuwu Cetak Rekor Gila, Bali United Bisa Terancam - JPNN.com Bali

    Kiper Persis Gianluca Pandeynuwu Cetak Rekor Gila, Bali United Bisa Terancam

  2. Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng

  3. Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs - JPNN.com Bali

    Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU