JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal 3 Debt Collector Ditangkap Polisi, Picu Keributan di Gerai Cepat Saji Jimbaran

3 Debt Collector Ditangkap Polisi, Picu Keributan di Gerai Cepat Saji Jimbaran

Rabu, 19 November 2025 – 17:20 WIB
3 Debt Collector Ditangkap Polisi, Picu Keributan di Gerai Cepat Saji Jimbaran - JPNN.com Bali
Rekaman foto aksi debt collector kisruh dengan korban di gerai cepat saji Jimbaran yang berujung pemukulan. Tiga anggota debt collector langsung diamankan di Polsek Kuta Selatan. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Area parkir KFC Jimbaran di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta Selatan, mendadak ricuh, Selasa (18/11) kemarin sore.

Seorang pria bernama Deka Prasetyo Mahardiko diduga menjadi korban pemukulan yang dilakukan tiga orang pria yang belakangan diketahui bekerja sebagai debt collector.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.30 WITA saat korban Deka Prasetyo Mahardiko hendak mengambil sepeda motornya di area parkir.

Baca Juga:

Tiba-tiba tiga orang terduga pelaku mendatangi korban dan menanyakan terkait kepemilikan kendaraan miliknya.

Berdasar informasi sementara, para pelaku telah berada di lokasi sejak siang hari karena sedang mencari unit sepeda motor yang diduga bermasalah dalam pembayaran kredit.

Situasi yang awalnya berupa percakapan biasa berubah memanas ketika terjadi rebutan kunci antara korban dan salah satu pelaku.

Baca Juga:

Cekcok tidak terhindarkan hingga berujung tindakan kekerasan.

Korban mengaku ditanduk dan dipukul oleh para pelaku, menyebabkan luka pada bagian bibir dan rasa sakit pada hidung serta kepala.

Seorang pria bernama Deka Prasetyo Mahardiko diduga menjadi korban pemukulan yang dilakukan tiga orang pria yang diketahui bekerja sebagai debt collector
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   debt collector pemukulan penganiayaan Jimbaran KFC Jimbaran Gerai Cepat Saji polsek kuta selatan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kiper Persis Gianluca Pandeynuwu Cetak Rekor Gila, Bali United Bisa Terancam - JPNN.com Bali

    Kiper Persis Gianluca Pandeynuwu Cetak Rekor Gila, Bali United Bisa Terancam

  2. Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng

  3. Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs - JPNN.com Bali

    Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU