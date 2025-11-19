3 Debt Collector Ditangkap Polisi, Picu Keributan di Gerai Cepat Saji Jimbaran

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Area parkir KFC Jimbaran di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta Selatan, mendadak ricuh, Selasa (18/11) kemarin sore.

Seorang pria bernama Deka Prasetyo Mahardiko diduga menjadi korban pemukulan yang dilakukan tiga orang pria yang belakangan diketahui bekerja sebagai debt collector.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.30 WITA saat korban Deka Prasetyo Mahardiko hendak mengambil sepeda motornya di area parkir.

Tiba-tiba tiga orang terduga pelaku mendatangi korban dan menanyakan terkait kepemilikan kendaraan miliknya.

Berdasar informasi sementara, para pelaku telah berada di lokasi sejak siang hari karena sedang mencari unit sepeda motor yang diduga bermasalah dalam pembayaran kredit.

Situasi yang awalnya berupa percakapan biasa berubah memanas ketika terjadi rebutan kunci antara korban dan salah satu pelaku.

Cekcok tidak terhindarkan hingga berujung tindakan kekerasan.

Korban mengaku ditanduk dan dipukul oleh para pelaku, menyebabkan luka pada bagian bibir dan rasa sakit pada hidung serta kepala.