JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali Gandeng Konjen China & Interpol Ungkap Faktor X Tragedi Subuh

Polda Bali Gandeng Konjen China & Interpol Ungkap Faktor X Tragedi Subuh

Senin, 17 November 2025 – 15:27 WIB
Polda Bali Gandeng Konjen China & Interpol Ungkap Faktor X Tragedi Subuh - JPNN.com Bali
Kendaraan minibus Toyota Hiace dengan nomor polisi N 7605 TA yang membawa rombongan turis asal China mengalami kecelakaan di Jalan Raya Denpasar – Singaraja, Jumat (14/11) pagi pukul 04.45 WITA. Kecelakaan ini mengakibatkan lima wisatawan tewas dan delapan luka-luka. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali turun tangan menyelidiki penyebab kecelakaan minibus Toyota Hiace dengan nomor polisi N 7605 TA di Banjar Dinas Prabakula, Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (14/11) pukul 04.45 WITA.

Tragedi subuh itu menyebabkan lima orang turis China meninggal dunia, sementara delapan lainnya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit di Buleleng.

“Sementara masih dalam penyelidikan, belum bisa dipastikan secara saintifik, secara teori.

Baca Juga:

Nanti kami akan sampaikan lebih lanjut,” ujar Dirlantas Polda Bali Komebs Turmudi, Senin (17/11).

Menurut Kombes Turmudi, ada banyak faktor yang bisa menjadi terjadinya kecelakaan maut di Desa Padang Bulia, Sukasada, Buleleng, itu.

Bukan semata karena faktor kelalaian sopir Arif Al Akbar.

Baca Juga:

Oleh karena itu, kepolisian masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan yang komprehensif dan akurat.

"Kalau indikasi itu banyak karena lalai, orang, kendaraan, jalan dan sebagainya.

Polda Bali turun tangan menyelidiki penyebab kecelakaan minibus Toyota Hiace di Buleleng, Jumat (14/11) lalu yang menyebabkan lima turis China tewas dan 8 luka
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali Konjen China Interpol Tragedi Subuh turis turis china Toyota Hiace tewas RSUD Singaraja RS Karya Dharma Husada

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot - JPNN.com Bali

    Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot

  2. Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

  3. Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU