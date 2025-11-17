Polda Bali Gandeng Konjen China & Interpol Ungkap Faktor X Tragedi Subuh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali turun tangan menyelidiki penyebab kecelakaan minibus Toyota Hiace dengan nomor polisi N 7605 TA di Banjar Dinas Prabakula, Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (14/11) pukul 04.45 WITA.

Tragedi subuh itu menyebabkan lima orang turis China meninggal dunia, sementara delapan lainnya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit di Buleleng.

“Sementara masih dalam penyelidikan, belum bisa dipastikan secara saintifik, secara teori.

Nanti kami akan sampaikan lebih lanjut,” ujar Dirlantas Polda Bali Komebs Turmudi, Senin (17/11).

Menurut Kombes Turmudi, ada banyak faktor yang bisa menjadi terjadinya kecelakaan maut di Desa Padang Bulia, Sukasada, Buleleng, itu.

Bukan semata karena faktor kelalaian sopir Arif Al Akbar.

Oleh karena itu, kepolisian masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan yang komprehensif dan akurat.

"Kalau indikasi itu banyak karena lalai, orang, kendaraan, jalan dan sebagainya.