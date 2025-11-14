JPNN.com

Berikut Identitas Turis China Korban Tewas & Luka Tragedi Subuh di Buleleng Bali

Jumat, 14 November 2025 – 13:25 WIB
Kendaraan minibus Toyota Hiace dengan nomor polisi N 7605 TA yang membawa rombongan turis asal China mengalami kecelakaan di Jalan Raya Denpasar – Singaraja, Jumat (14/11) pagi pukul 04.45 WITA. Kecelakaan ini mengakibatkan lima wisatawan tewas dan delapan luka-luka. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - Kecelakaan maut melibatkan wisatawan mancanegara (wisman) kembali terjadi di Bali.

Kendaraan minibus Toyota Hiace dengan nomor polisi N 7605 TA yang membawa rombongan turis asal China dilaporkan mengalami kecelakaan di Jalan Raya Denpasar – Singaraja, Jumat (14/11) pagi pukul 04.45 WITA.

Lokasi kecelakaan tepat berada di Banjar Dinas Prabakula, Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Buleleng, dengan medan turun menikung.

Insiden ini menyebabkan lima orang wisatawan China meninggal dunia dan delapan lainnya mengalami luka-luka.

Para korban saat ini dilaporkan tersebar di sejumlah rumah sakit di Buleleng, seperti RSUD Singaraja dan RS Karya Dharma Husada.

Berikut identitas turis China korban tewas kecelakaan maut yang berada di kamar jenazah RSUD Singaraja:

1. XU. HUANGYUAN, tanggal lahir 4 Agustus 1959, Nomor Paspor EQ84377XX.

2. XU MINGBIAO, tanggal lahir 6 Januari 1964, Nomor Paspor EB01710XX.

Kendaraan minibus Toyota Hiace dengan nomor polisi N 7605 TA yang membawa rombongan turis asal China terguling di Buleleng, lima tewas, delapan luka-luka
