Tragedi Subuh, Toyota Hiace Rombongan Turis China Terguling, 5 Tewas, 8 Luka-luka

bali.jpnn.com, BULELENG - Kecelakaan yang melibatkan wisatawan mancanegara (wisman) kembali terjadi di Bali.

Kendaraan minibus Toyota Hiace dengan nomor polisi N 7605 TA yang membawa rombongan turis asal China dilaporkan mengalami kecelakaan di Jalan Raya Denpasar – Singaraja, Jumat (14/11) pagi pukul 04.45 WITA.

Lokasi kecelakaan tepat berada di Banjar Dinas Prabakula, Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Buleleng, dengan medan turun menikung.

Insiden ini menyebabkan lima orang wisatawan China meninggal dunia dan delapan lainnya mengalami luka-luka.

Para korban saat ini dilaporkan tersebar di sejumlah rumah sakit di Buleleng, seperti RSUD Singaraja dan RS Karya Dharma Husada.

“Kejadiannya berlangsung pagi buta.

Ada dugaan sopir minibus tidak menguasai medan sehingga terjadi kecelakaan,” ujar Kasatlantas Polres Buleleng AKP Baktiar Arifin kepada awak media, Jumat (14/11).

Berdasar hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan bermula ketika mobil Toyota Hiace N 7605 TA yang dikemudikan Arif Al Akbar datang dari arah selatan (Denpasar) menuju utara (Buleleng).