Geger Mayat Tanpa Identitas Tergantung di Embung Sanur, Baunya Menyengat, Hii

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Sanur, Denpasar Selatan, Kamis (13/11) malam heboh.

Sesosok tubuh tanpa identitas ditemukan tergantung di rawa-rawa Embung Sanur, Kamis (13/11) malam pukul 20.00 WITA.

Pertama kali yang menemukan adalah seorang pemancing yang tengah mencari ikan tak jauh dari lokasi penemuan mayat korban.

Penemuan tersebut langsung dilaporkan ke BPBD Kota Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan.

“Kami menerima informasi penemuan mayat korban dari BPBD sekitar pukul 20.20 WITA,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Kamis (13/11) malam.

Berdasar informasi yang diperoleh, diperkirakan tubuh korban tergantung cukup lama.

"Fisik tubuhnya terlihat miris sekali, sedikit tali yang menyangkut di kepala, dan menimbulkan bau yang sangat menyengat," kata I Nyoman Sidakarya.

Seusai menerima laporan, tim rescue berjumlah lima personel bergegas menyiapkan peralatan SAR dan segera berangkat ke lokasi.