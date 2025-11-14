JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Geger Mayat Tanpa Identitas Tergantung di Embung Sanur, Baunya Menyengat, Hii

Geger Mayat Tanpa Identitas Tergantung di Embung Sanur, Baunya Menyengat, Hii

Jumat, 14 November 2025 – 06:24 WIB
Geger Mayat Tanpa Identitas Tergantung di Embung Sanur, Baunya Menyengat, Hii - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan mengevakuasi mayat tanpa identitas yang ditemukan tergantung di rawa-rawa Embung Sanur, Denpasar, Kamis (13/11) malam kemarin. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Sanur, Denpasar Selatan, Kamis (13/11) malam heboh.

Sesosok tubuh tanpa identitas ditemukan tergantung di rawa-rawa Embung Sanur, Kamis (13/11) malam pukul 20.00 WITA.

Pertama kali yang menemukan adalah seorang pemancing yang tengah mencari ikan tak jauh dari lokasi penemuan mayat korban.

Baca Juga:

Penemuan tersebut langsung dilaporkan ke BPBD Kota Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan.

“Kami menerima informasi penemuan mayat korban dari BPBD sekitar pukul 20.20 WITA,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Kamis (13/11) malam.

Berdasar informasi yang diperoleh, diperkirakan tubuh korban tergantung cukup lama.

Baca Juga:

"Fisik tubuhnya terlihat miris sekali, sedikit tali yang menyangkut di kepala, dan menimbulkan bau yang sangat menyengat," kata I Nyoman Sidakarya.

Seusai menerima laporan, tim rescue berjumlah lima personel bergegas menyiapkan peralatan SAR dan segera berangkat ke lokasi.

Sesosok tubuh tanpa identitas ditemukan tergantung di rawa-rawa Embung Sanur, Kamis (13/11) malam pukul 20.00 WITA.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Embung Sanur rawa mayat tanpa identitas Denpasar BPBD Kota Denpasar basarnas bali bau busuk polsek denpasar selatan Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA - JPNN.com Bali

    Diva Wijaya Senang Masuk Skuad Senior Bali United, Modal Tampil di EPA

  2. Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI: Persib & Bali United Sama-sama Merugi, Mirza Mustafic Terdampak

  3. Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga - JPNN.com Bali

    Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU