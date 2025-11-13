JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Tim SAR Sisir Sungai Bilukpoh, Cari Warga Jombang yang Hilang Diterjang Air Bah

Tim SAR Sisir Sungai Bilukpoh, Cari Warga Jombang yang Hilang Diterjang Air Bah

Kamis, 13 November 2025 – 11:11 WIB
Tim SAR Sisir Sungai Bilukpoh, Cari Warga Jombang yang Hilang Diterjang Air Bah - JPNN.com Bali
Tim SAR kembali melakukan pencarian satu korban lagi atas nama Abdurraham Agus asal Jombang, Jawa Timur, yang belum ditemukan setelah dihantam air bah di Sungai Bilukpoh. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Tim SAR gabungan kembali turun melakukan pencarian pekerja proyek rehabilitasi bendungan di Sungai Bilukpoh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (13/11) pagi.

Para korban dilaporkan terseret arus setelah air sungai tiba-tiba meluap seusai hujan lebat mengguyur wilayah hulu.

Dalam insiden tersebut, satu orang pekerja proyek meninggal dunia, satu dalam pencarian dan satu lagi selamat.

Baca Juga:

Ketiga korban diketahui atas nama Syahrudy Rizqy Tampubolon, 46, Abdurrahman Agus, 57, dan Moch. Riski Nanda Putra.

Moch. Riski Nanda Putra berhasil selamat dalam musibah air bah itu.

Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Mendoyo untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca Juga:

Korban Syahrudy Rizqy Tampubolon ditemukan meninggal dunia tak lama setelah tim rescue melakukan pencarian.

Jenazah pekerja proyek asal Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur itu ditemukan meninggal di aliran sungai yang masuk wilayah Desa Delodbrawah.

Pekerja proyek bendungan itu terseret banjir yang mendadak datang saat mereka sedang mandi di Sungai Bilokpoh setelah selesai bekerja
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Sungai Bilukpoh tim SAR Tim SAR Gabungan buruh air bah proyek bendungan pekerja proyek Jembrana basarnas bali Jombang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga - JPNN.com Bali

    Kabar Terkini Made Tito Setelah Absen Setahun, Kecewa, tetapi juga Bangga

  2. Pesan Haru Kapten Timnas U17 Setelah Laju Indonesia Terhenti, Semangat - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Kapten Timnas U17 Setelah Laju Indonesia Terhenti, Semangat

  3. Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera - JPNN.com Bali

    Kemenangan Indonesia Kontra Honduras Dibayar Mahal, Putu Panji Cedera

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU