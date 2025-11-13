Tim SAR Sisir Sungai Bilukpoh, Cari Warga Jombang yang Hilang Diterjang Air Bah

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Tim SAR gabungan kembali turun melakukan pencarian pekerja proyek rehabilitasi bendungan di Sungai Bilukpoh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (13/11) pagi.

Para korban dilaporkan terseret arus setelah air sungai tiba-tiba meluap seusai hujan lebat mengguyur wilayah hulu.

Dalam insiden tersebut, satu orang pekerja proyek meninggal dunia, satu dalam pencarian dan satu lagi selamat.

Ketiga korban diketahui atas nama Syahrudy Rizqy Tampubolon, 46, Abdurrahman Agus, 57, dan Moch. Riski Nanda Putra.

Moch. Riski Nanda Putra berhasil selamat dalam musibah air bah itu.

Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Mendoyo untuk mendapatkan perawatan medis.

Korban Syahrudy Rizqy Tampubolon ditemukan meninggal dunia tak lama setelah tim rescue melakukan pencarian.

Jenazah pekerja proyek asal Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur itu ditemukan meninggal di aliran sungai yang masuk wilayah Desa Delodbrawah.