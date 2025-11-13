Sungai Bilukpoh Meluap, Satu Pekerja Proyek Bendungan Tewas, 1 Lagi Hilang

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 06:53 WIB
Anggota BPBD Jembrana bersama masyarakat setempat mengevakuasi korban banjir yang terseret banjir di Sungai Bilukpoh, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, Rabu (12/11). Foto: ANTARA/HO-BPBD Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Tiga orang pekerja proyek rehabilitasi bendungan di Sungai Bilukpoh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, dilaporkan terseret arus, Rabu (12/11) kemarin.

Para korban terseret arus setelah air sungai tiba-tiba meluap seusai hujan lebat mengguyur wilayah hulu.

Dalam insiden tersebut, satu orang pekerja proyek meninggal dunia, satu dalam pencarian dan satu lagi selamat.

Baca Juga:

Ketiga korban diketahui atas nama Syahrudy Rizqy Tampubolon, 46, Abdurrahman Agus, 57, dan Moch. Riski Nanda Putra.

Moch. Riski Nanda Putra berhasil selamat dalam musibah air bah itu.

Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Mendoyo untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca Juga:

Syahrudy Rizqy Tampubolon ditemukan meninggal dunia tak lama setelah tim rescue melakukan pencarian.

Jenazah pekerja proyek asal Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur itu ditemukan meninggal di aliran sungai yang masuk wilayah Desa Delodbrawah.

