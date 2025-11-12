Detik-detik Tim SAR Menemukan Nenek Retu Setelah 7 Hari Hilang, Bau Menyengat

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 22:06 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah nenek Ni Wayan Retu, asal Datah, Abang, Karangasem, yang meninggal dunia setelah tujuh hari pencarian. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Sempat dikabarkan hilang saat pergi ke kebun dengan dua ekor sapinya, Ni Wayan Retu, 75, warga Desa Datah, Abang, Karangasem, akhirnya ditemukan, Rabu (12/11) sore pukul 13.40 WITA.

Tim SAR gabungan menemukan korban Ni Wayan Retu setelah tujuh hari pencarian dalam keadaan meninggal dunia.

Tim rescue menemukan jenazah Ni Wayan Retu di bawah jurang.

"Kami fokus melakukan pencarian di sebelah dua ekor sapi yang ditemukan beberapa hari lalu.

Tim menyusuri sepanjang jurang di bawah,” ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem Ngurah Eka Wiadnyana, Rabu (12/11).

Pada saat melakukan pencarian, tim rescue mencium bau amis yang sangat menyengat.

“Dari hasil pencarian, bau menyengat itu ternyata datang dari tubuh korban,” katanya.

Menurutnya, pada pencarian pagi hari, tim SAR gabungan dibagi menjadi dua SRU dan menyisir sepanjang jurang, lokasi sapi korban ditemukan.

