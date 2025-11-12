JPNN.com

Ngeri, Pengendara Mio Hantam Bemper Truk di Denpasar, Korban Tewas Mengenaskan

Rabu, 12 November 2025 – 10:12 WIB
Petugas BPBD Kota Denpasar mengevakuasi jenazah pengendara Mio berinisial IGK yang tewas setelah menabrak bemper truk di Jalan Tukad Balian, Denpasar, kemarin. Foto: Instagram @bpbd_kota_denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tukad Balian, Denpasar, Selasa (11/11) kemarin.

Seorang pengendara sepeda motor Mio DK 3717 XL berinisial IGK terlibat kecelakaan dengan truk Isuzu DK 8107 SX, tepat di depan Toko Besi Made Karya Logam Km 8 Sidakarya, Denpasar, pukul 05.55 WITA.

Kecelakaan maut itu mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

“Korban IGK meninggal dunia di lokasi kejadian,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Rabu (12/11).

Kecelakaan bermula ketika pengemudi mobil Isuzu DK 8107 SX yang dikendarai KS bergerak dari arah selatan menuju utara.

Setiba di tempat kejadian, pengemudi truk DK 8107 SX berhenti di badan jalan.

Tak berapa lama kemudian, bemper belakang kanan mobil truk itu dihantam pengendara motor Mio yang dikendarai IGK.

Tabrakan itu mengakibatkan pengendara motor IGK jatuh, mengalami sejumlah dan luka dan meninggal di TKP.

