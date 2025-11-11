Horor, Kurir Gas asal Jatiasih Bekasi Tewas Tertimpa Truk Pasir di Uluwatu Bali

JPNN.com

Selasa, 11 November 2025 – 21:07 WIB
bali.jpnn.com, ULUWATU - Kecelakaan maut terjadi di simpang Hotel Four Point Ungasan, Jalan Raya Uluwatu, Kuta Selatan, Badung, Selasa (11/11) sore.

Truk pengangkut pasir DK 8247 EG warna putih yang dikemudikan I Wayan Suardika, 24, mendadak mundur ke belakang lalu menabrak warung Rendang Roll di tempat kejadian perkara (TKP).

Kecelakaan maut ini mengakibatkan seorang kurir tabung gas Dedi Setiawan, 42, asal Bekasi, Jawa Barat, tewas tertimpa badan truk.

Kejadian bermula ketika truk pasir yang dikemudikan I Wayan Suardika asal Banjar Dinas Pangleg, Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem mengangkut pasir dari arah Jimbaran menuju Pecatu.

Namun, setiba di tanjakan objek wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK), truk gagal menanjak lalu meluncur mundur dan menabrak trotoar.

Truk yang berjalan mundur lalu menabrak warung Rendang Roll yang ada di simpang jalan pengulapan Jalan Uluwatu, Kuta Selatan.

Setelah menabrak warung, truk terguling dan menimpa korban Dedi Setiawan yang sedang mengirim tabung gas LPG.

Korban yang diketahui asal Cikunir, Jatikramat, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat saat kejadian mengendarai mobil dengan nomor polisi L 8186 BK dan parkir di TKP.

Truk pengangkut pasir DK 8247 EG warna putih yang dikemudikan I Wayan Suardika, 24, mendadak mundur ke belakang lalu menabrak warung Rendang Roll di TKP
