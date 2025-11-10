Pria Lansia Ditemukan tak Bernyawa di Tukad Guming, Diduga Terjatuh & Tenggelam

JPNN.com

Senin, 10 November 2025 – 05:43 WIB
Ilustrasi polisi memasang garis polisi di penemuan mayat korban di Tukad Guming Gang Sedap Malam Jalan Kecubung, Desa Sumerta Kaja, Denpasar, Sabtu (8/11). Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang pria lansia atas nama I Made Sukarsa, 65, ditemukan tak bernyawa di Tukad Guming Gang Sedap Malam Jalan Kecubung, Desa Sumerta Kaja, Denpasar, Sabtu (8/11).

Warga Banjar Lebah, Desa Sumerta Kaja, Denpasar itu diduga terjatuh ke sungai dan tenggelam sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia.

Penemuan jenazah korban bermula ketika seorang saksi melintas di tempat kejadian perkara (TKP) untuk belanja ke warung.

Pada saat melintas, saksi melihat ada kaki mengambang di sungai.

Saksi berinisial KGS, 48, itu segera mendekat untuk memastikan apa yang dilihat.

Setelah memastikan bahwa yang dilihat adalah kaki manusia, saksi memanggil warga di TKP untuk mengecek bersama.

Kejadian itu kemudian dilaporkan ke kepala lingkungan dan polisi.

Anak korban berinisial MRPC, 43, yang menerima informasi penemuan jenazah di sungai dari kepala lingkungan pun ikut ke TKP.

