Geger Penemuan Orok Membusuk di Selokan Jalan Kebo Iwa Denpasar, OMG!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penemuan orok kembali membuat geger warga Kota Denpasar, Bali.

Sesosok orok ditemukan warga di depan kamar indekos di Jalan Kebo Iwa Selatan Gang Nangka 4D, Denpasar Barat, Sabtu (8/11) kemarin.

Orok itu itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan telah membusuk.

Penemuan mayat orok yang belum diketahui jenis kelaminnya itu bermula ketika saksi Ni Wayan Sumartini, 49, sedang mengasuh sang cucu.

Pada saat mengejar cucunya yang lari ke arah tempat kejadian perkara (TKP), tak disangka saksi melihat orok mengambang di selokan depan kamar indekos.

Saksi Sumartini segera memberi tahu penemuan itu kepada Komang Sri.

Keduanya kemudian kembali ke TKP untuk memastikan bahwa yang dilihat adalah orok manusia.

Setelah dipastikan orok manusia, saksi Sumartini kemudian menghubungi suaminya, Wayan Sukarta, untuk melapor ke kepala dusun dan polisi.