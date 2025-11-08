Tragis, Pelajar SMP Tewas Terseret Pusaran Air DAM Subak Tegan, Begini Ceritanya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nasib apes dialami seorang pelajar SMP atas nama I Kadek DA.

Korban berusia 12 tahun itu ditemukan tewas setelah tenggelam di DAM Subak Tegan, Banjar Panglan, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung, Jumat (7/11) sore kemarin.

Korban yang berasal dari Banjar Tegal Kori, Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar Utara ini diketahui tidak bisa berenang.

Sebelum meninggal dunia, korban tenggelam setelah masuk pusaran air DAM Subak Tegan.

Petaka bermula ketika korban bersama 10 orang temannya berencana berenang di Subak Tegal, Kapal, Mengwi, Badung.

Mereka berangkat dari Ubung Kaja dan tiba di tempat kejadian perkara pukul 14.30 WITA kemarin.

Setelah mandi sebentar, mereka memutuskan beristirahat di pinggir sungai.

Namun, korban rupanya ingin kembali berenang di pusaran DAM Subak Tegan.