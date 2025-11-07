Nenek Retu Hilang Misterius, Tim SAR Hanya Menemukan 2 Ekor Sapi

JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 21:30 WIB
Tim SAR melakukan pencarian terhadap seorang nenek atas nama Ni Wayan Retu, 74, asal Desa Datah, Abang, Karangasem, yang hilang bersama dua ekor sapinya, sejak Kamis (6/11) kemarin. Upaya pencarian Jumat (7/11) belum membuahkan hasil. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Warga Desa Datah, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, heboh.

Seorang nenek atas nama Ni Wayan Retu, 75, dilaporkan hilang misterius bersama dengan dua ekor sapi miliknya.

Korban diketahui hilang sejak Kamis (6/11) kemarin dan baru dilaporkan ke petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pukul 19.20 WITA.

“Yang melapor pihak keluarganya,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya, Jumat (7/11).

Awal mulanya, keluarga bermaksud membawa makanan untuk korban Kamis pagi.

Namun, ternyata korban sudah tidak ada di rumahnya, berikut dua ekor sapi miliknya.

Sebelum melapor ke Basarnas Bali, keluarga sempat mencari, tetapi hanya menemukan sapi di wilayah Panglega, Desa Datah, Abang.

Satu ekor sapi milik korban ditemukan di bawah jurang, sementara satu lag di rumah korban.

