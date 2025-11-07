Operasi Senyap BNNP Bali Sasar Kampung Narkoba, Temuan di TKP tak Terduga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali menggelar Operasi Gabungan Pemulihan Kampung Rawan Narkotika secara serentak, Jumat (7/11).

Fokus operasi gabungan ini ada di dua wilayah di Provinsi Bali, yakni Kelurahan Tuban, Kuta, Badung dan Desa Pemogan, Denpasar.

Operasi ini dipimpin langsung Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Bali Kombes I Made Sinar Subawa.

Operasi ini i melibatkan sinergi dari berbagai instansi terkait, seperti Polda Bali, BINDA, Denpom, dan Satpol PP Provinsi Bali.

BNNP Bali juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

“Sinergi ini bertujuan memperkuat upaya bersama dalam menjaga Bali dari kejahatan narkotika,” ujar Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Rudy Ahmad Sudrajat, Jumat (7/11).

Menurut Brigjen Rudy Ahmad Sudrajat, fokus utama operasi adalah pemukiman padat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Operasi ini juga menjadi pengembangan dari pengungkapan kasus narkotika yang berhasil diungkap BNNP Bali pada Selasa (4/11) lalu.