JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Fixed, Lindsay Sandiford Lolos Hukuman Mati, Kedubes Inggris Buka Suara

Fixed, Lindsay Sandiford Lolos Hukuman Mati, Kedubes Inggris Buka Suara

Jumat, 07 November 2025 – 08:17 WIB
Fixed, Lindsay Sandiford Lolos Hukuman Mati, Kedubes Inggris Buka Suara - JPNN.com Bali
Terpidana mati Lindsay June Sandiford (menutup wajah) dan terpidana seumur hidup Shahab Shahabadi (duduk memakai masker) saat penyerahan di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Kamis (6/11) malam. Terlihat Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram dan Wakil Dubes Inggris Matthew Downing. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Terpidana mati kasus narkotika Lindsay June Sandiford kecil kemungkinan menjalani hukuman mati setelah dipindah dari Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan ke Inggris.

Wakil Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Matthew Downing saat konferensi pers di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, Kamis (6/11) malam, mengatakan negaranya tidak akan menjatuhkan hukuman mati kepada Lindsay Sandiford.

“Tidak, pemerintah (Inggris) tidak mengenal hukuman mati,” ujar Matthew Downing.

Baca Juga:

Menurut Matthew Downing, baik Lindsay Sandiford maupun Shahab Shahabadi akan berada di bawah aturan hukum dan prosedur yang berlaku di Inggris.

Ia juga menegaskan tidak akan berspekulasi terlalu jauh dengan pemulangan dua warga negaranya itu dari Indonesia karena proses masih berjalan.

“Penting bagi saya untuk berspekulasi tentang proses hukum ini,” kata Matthew Downing.

Baca Juga:

Yang sudah pasti, kata Matthew, pemerintah Inggris akan melakukan pengecekan kondisi Kesehatan Lindsay Sandiford dan Shahab Shahabadi.

Tim medis akan memeriksa secara menyeluruh, merawat dan memastikan proses rehabilitasi terhadap keduanya berjalan sesuai dengan prosedur di Inggris.

Terpidana mati kasus narkotika Lindsay June Sandiford kecil kemungkinan menjalani hukuman mati setelah dipindah dari Lapas Perempuan Kerobokan ke Inggris
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Lindsay Sandiford Lindsay June Sandiford hukuman mati terpidana mati Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Kedubes Inggris Wakil Dubes Inggris Matthew Downing Inggris Bali Bandara Gusti Ngurah Rai

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bhayangkara FC vs Bali United: Kadek Arel Bongkar Kondisi Tim, Ada Harapan - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC vs Bali United: Kadek Arel Bongkar Kondisi Tim, Ada Harapan

  2. Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki - JPNN.com Bali

    Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki

  3. Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU