JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Terpidana Mati Lindsay Sandiford Diterbangkan ke Inggris, Alasan Kemanusiaan

Terpidana Mati Lindsay Sandiford Diterbangkan ke Inggris, Alasan Kemanusiaan

Kamis, 06 November 2025 – 21:35 WIB
Terpidana Mati Lindsay Sandiford Diterbangkan ke Inggris, Alasan Kemanusiaan - JPNN.com Bali
Terpidana mati Lindsay June Sandiford (kursi roda) seusai konferensi pers di Lapas Kelas IIA Kerobokan diboyong ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis (6/11) malam untuk diterbangkan ke Inggris. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Proses pemindahan dua narapidana asal Inggris, Lindsay June Sandiford dan Shahab Shahabadi akhirnya bergulir, Kamis (6/11) malam.

Terpidana mati dan seumur hidup itu diterbangkan ke Inggris melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai setelah penandatangan berkas serah terima pemindahan kedua narapidana di Lapas Kelas II A Kerobokan, Badung, Kamis malam.

Sebelum dipulangkan ke Inggris, Lindsay Sandiford yang berumur 68 tahun menjalani hukuman di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, sementara Shahab Shahabadi, 35, di Lapas Nusa Kambangan.

Baca Juga:

Mahkamah Agung (MA) Indonesia menyatakan keduanya terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana narkotika.

Lindsay June Sandiford divonis hukuman mati dan telah menjalani hukuman sejak 25 Mei 2012.

Selama menjalani masa pemidanaan di Bali, Lindsay June Sandiford dilaporkan menderita diabetes melitus tipe 2 dan hipertensi, serta telah berada dalam kondisi kesehatan yang menurun.

Baca Juga:

Shahab Shahabadi telah ditahan sejak 26 Juni 2014 di Lapas Kelas II A Kembangkuning, Nusa Kambangan, dengan vonis pidana seumur hidup.

Shahab dilaporkan mengalami penyakit kulit di jaringan subkutan dan gangguan kejiwaan.

Dua narapidana mati dan seumur hidup asal Inggris, Lindsay June Sandiford dan Shahab Shahabadi akhirnya diterbangkan ke Inggris, Kamis (6/11) malam.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Lindsay Sandiford Shahab Shahabadi terpidana mati Terpidana Seumur Hidup narkoba Inggris Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Lapas Kelas IIA Kerobokan Bandara Gusti Ngurah Rai

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki - JPNN.com Bali

    Bali United Rilis Bus Ketiga, Mewah, Ada Sosok Hanoman & Naga Basuki

  2. Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Mike Houptmeijer Menjelang Bhayangkara FC vs Bali United: Minim Error, tetapi

  3. H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang - JPNN.com Bali

    H2H Bhayangkara FC vs Bali United: Duel Tim Terluka, Siapa Jadi Pemenang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU