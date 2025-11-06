JPNN.com

Petaka di Pura Ped Nusa Penida! Pohon Gepah Tumbang, Satu Tewas, 5 Luka

Kamis, 06 November 2025 – 14:46 WIB
Petaka di Pura Ped Nusa Penida! Pohon Gepah Tumbang, Satu Tewas, 5 Luka - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Nusa Penida mengevakuasi pemedek asal Desa Aan, Banjarangkan, Klungkung yang tertimpa pohon gepah di areal kompleks Pura Segara Penataran Ped, Nusa Penida, Rabu (5/11) malam. Insiden ini menyebabkan seorang pemedek tewas dan lima luka-luka. Foto: Instagram @polsek_nusa_penida

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Petaka terjadi di Pulau Nusa Penida, Klungkung, Bali, Rabu (5/11) malam.

Pohon Gepah yang tumbuh di area Pura Gepah Agung, kompleks Pura Segara Penataran Ped, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, tumbang pukul 21.15 WITA.

Pohon besar itu kemudian menimpa sejumlah pemedek (umat Hindu) yang sedang melaksanakan

Baca Juga:

persembahyangan Purnama Kelima dalam Kalender Bali.

Informasi di lapangan, cuaca di sekitar lokasi saat kejadian dalam keadaan cerah tanpa angin kencang maupun hujan.

Dugaan awal, pohon gepah tersebut tumbang akibat kondisi batang yang sudah rapuh.

Baca Juga:

“Pada saat kejadian ada 12 orang pemedek dari Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, datang untuk melaksanakan persembahyangan di Pura Penataran Ped,” ujar Kapolsek Nusa Penida AKP I Ketut Kesuma Jaya dalam pernyataan resminya, Kamis (6/11).

Apes, pada melintas di depan Pura Segara Penataran Ped, pohon besar di area pura tiba-tiba tumbang dan menimpa beberapa orang pemedek.

