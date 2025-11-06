JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Jalur Setan Makan Korban, Dua Pemuda Melaya Bali Tewas Tabrak Truk

Jalur Setan Makan Korban, Dua Pemuda Melaya Bali Tewas Tabrak Truk

Kamis, 06 November 2025 – 06:12 WIB
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di jalur setan yang menghubukan Jalan Denpasar - Gilimanuk, di Desa Nusa Sari, Melaya, Selasa (4/11) mengakibatkan dua orang pemuda setempat tewas di tempat setelah adu banteng dengan truk. Foto: Antara

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur setan yang menghubungkan Denpasar – Gilimanuk.

Dua orang pemuda tewas di tempat setelah terlibat adu banteng dengan pengemudi truk Mitsubishi di Jalan Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di KM 111-112, Banjar Anyar Sari, Desa Nusa Sari, Melaya, Selasa (4/11) malam pukul 23.30 WITA.

Dua orang korban teridentifikasi berinisial AFP, 20, dan AIGI, 20, keduanya asal Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali.

Kejadian bermula ketika sepeda motor Astrea tanpa pelat polisi yang dikendarai korban melaju dari timur menuju barat, tepatnya arah Denpasar ke Gilimanuk.

Lokasi kejadian adalah jalan lurus, tetapi tanpa lampu penerangan jalan (LPJ) pada malam hari.

Nahas, setiba di tempat kejadian perkara, laju motor yang dikendarai AFP mendadak oleng ke kanan dan memasuki jalur lawan.

Apes, pada saat bersamaan dari arah barat ke timur melaju truk Mitsubishi P 8026 UY yang dikemudikan Amin Toha, 53, asal Banyuwangi, Jawa Timur.

Tabrakan dua kendaraan berbeda jenis dan ukuran itu pun tak bisa dihindari.

Dua orang pemuda tewas di tempat setelah terlibat adu banteng dengan pengemudi truk Mitsubishi di Jalan Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di Desa Nusa Sari, Melaya
