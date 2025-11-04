JPNN.com

Horor di Jalan Bypass Mumbul, Petani Kuta Selatan Tewas Ditabrak Pemotor

Selasa, 04 November 2025 – 04:26 WIB
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, Mumbul, Kuta Selatan yang menewaskan seorang petani, Minggu tengah malam lalu. Foto: Antara

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Nasib apes menimpa seorang petani perempuan berinisial MYI.

Korban MYI tewas setelah ditabrak pengendara motor Scoopy DK 2026 UAR berinisial GSWN saat hendak menyeberang di Jalan Bypass Ngurah Ngurah, Mumbul, Kuta Selatan, Badung, MInggu (2/11) malam pukul 23.30 WITA.

Kejadian bermula ketika pengendara motor Scoopy melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju ke barat.

Di TKP, korban MYI berusaha menyeberang dari taman pembatas tengah jalan, persisnya dari arah utara ke selatan.

Karena jarak antara korban dan pengendara motor berdekatan, tabrakan pun tak bisa dihindarkan.

Pengendara motor GSWN menabrak korban yang jalan sendirian di tempat kejadian perkara (TKP).

Tabrakan maut itu membuat korban tewas di tempat.

Kecelakaan yang terjadi hampir tengah malam itu mengundang perhatian warga.

