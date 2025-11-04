JPNN.com

Nelayan Nusa Penida Hilang saat Melaut, Evakuasi Terhalang Hujan & Ombak

Selasa, 04 November 2025 – 03:40 WIB
Tim SAR mengevakuasi korban dan jukungnya yang tenggelam di Perairan Batu Abah, Nusa Penida, Klungkung, kemarin. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Seorang nelayan dikabarkan hilang saat melaut di seputaran Perairan Batu Abah, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Senin (3/11).

Korban diketahui atas nama I Made Sunia, 42, warga Dusun Karangsari, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung.

I Made Sunia bersama rekannya diketahui berangkat mencari ikan, Senin (3/11) pagi pukul 04.00 WITA.

Senin siang kurang lebih pukul 15.30 WITA, jukungnya terlihat dalam posisi setengah tenggelam.

Ketika itu rekan korban tidak berani melakukan pencarian karena bahan bakar jukungnya sudah menipis.

Teman korban kemudian meminta bantuan nelayan lainnya.

Kejadian tersebut lalu dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dari TNI AL Pos Nusa Penida pukul 16.15 WITA.

Lima personel Unit Siaga SAR Nusa Penida segera diberangkatkan menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB).

Seorang nelayan Nusa Penida dikabarkan hilang saat melaut di seputaran Perairan Batu Abah, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Senin (3/11).
TAGS   nelayan nusa penida Nelayan Nusa Penida Bali Perairan Batu Abah Pos SAR Nusa Penida hujan ombak Jukung Tenggelam

