JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polisi Kuta Tangkap Pencuri Motor di Pantai Kelan, Lihat Wajahnya

Polisi Kuta Tangkap Pencuri Motor di Pantai Kelan, Lihat Wajahnya

Senin, 03 November 2025 – 14:35 WIB
Polisi Kuta Tangkap Pencuri Motor di Pantai Kelan, Lihat Wajahnya - JPNN.com Bali
Pelaku pencurian sepeda motor di Pantai Kelan, Tuban, Kuta, berinisial MH, 19, asal Makassar ditangkap tim opsnal Unit Reskrim Polsek Kuta. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Unit Reskrim Polsek Kuta berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Pantai Kelan, Kuta, Badung.

Seorang pria berinisial MAH (19) asal Makassar berhasil diamankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna abu-abu.

Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat tim opsnal yang dipimpin Panit Reskrim Ipda I Putu Santhi Adnyana setelah menerima laporan dari korban pada Rabu (29/10).

Baca Juga:

“Berdasar laporan korban dan hasil olah TKP serta rekaman CCTV di sekitar lokasi, tim berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan di wilayah Tuban, Kuta, Badung.

Saat diamankan, pelaku beserta barang bukti sepeda motor langsung dibawa ke Polsek Kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kompol Agus Riwayanto.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya dan berencana menjual sepeda motor hasil curian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:

Modus yang digunakan pelaku, yaitu memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci sepeda motor masih menempel di kendaraan.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara.

Unit Reskrim Polsek Kuta berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Pantai Kelan, Kuta, Badung. Seorang pria asal Makassar diciduk
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   curanmor pencurian sepeda motor Pantai Kelan kuta polsek kuta CCTV Rekaman CCTV

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Buka-bukaan, Lawan Terberat Bali United Bukan Persib, tetapi - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka-bukaan, Lawan Terberat Bali United Bukan Persib, tetapi

  2. Persib Tancap Gas Setelah Bekuk Bali United, Fokus Laga Kontra Selangor FC - JPNN.com Bali

    Persib Tancap Gas Setelah Bekuk Bali United, Fokus Laga Kontra Selangor FC

  3. Johnny Jansen Tahu Diri Setelah Bali United Keok, Pakai Kata Proses - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Tahu Diri Setelah Bali United Keok, Pakai Kata Proses

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU