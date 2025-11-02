JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Ratusan WNA Bikin Ulah di Bali, Sebegini Datanya Versi Kepolisian & Imigrasi

Ratusan WNA Bikin Ulah di Bali, Sebegini Datanya Versi Kepolisian & Imigrasi

Minggu, 02 November 2025 – 12:25 WIB
Ratusan WNA Bikin Ulah di Bali, Sebegini Datanya Versi Kepolisian & Imigrasi - JPNN.com Bali
Polda Bali berhasil menangkap dua orang bule Rusia dan oknum Imigrasi di Bali setelah terlibat penganiayaan dan ancaman terhadap seorang WNA Lithuania di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ternyata banyak warga negara asing (WNA) yang terlibat tindak pidana di Bali.

Berdasar data Polda Bali, terdapat 309 WNA yang terlibat tindak pidana selama periode Januari hingga Oktober 2025.

“Kalau melihat datanya, pada 2025 ada 301 perkara yang melibatkan 309 WNA,” ujar Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Bali Kombes Suwandi Prihantoro dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Kombes Suwandi tidak merinci lebih jauh terkait jenis, modus hingga sebaran daerah yang paling banyak menjadi tempat WNA berulah.

Namun, menurut Kombes Suwandi, angka kecelakaan mengalami penurunan menjadi 98 insiden yang melibatkan WNA.

Pada 2024, Polda Bali mencatat laka lantas yang melibatkan WNA sebanyak 142 kejadian.

Baca Juga:

Jumlah tersebut meningkat 35 persen dibandingkan 2023.

Perinciannya, 21 WNA meninggal dunia, tiga luka berat, 171 luka ringan, dan kerugian materi mencapai Rp 211 juta.

Berdasar data Polda Bali, terdapat 309 WNA yang terlibat tindak pidana selama periode Januari hingga Oktober 2025.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   WNA Bali polda bali imigrasi Konsulat pariwisata bali WNA bermasalah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Bali United Keok dari Persib, Tuntut Wasit Adil

  2. Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Jujur Soal Kemenangan Persib, Kartu Merah Mirza Jadi Kunci

  3. Statistik Bali United vs Persib: Thom Haye Dkk Powerful, Tuan Rumah Bak Tim Medioker - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Persib: Thom Haye Dkk Powerful, Tuan Rumah Bak Tim Medioker

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU