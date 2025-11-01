Warga Jakarta Korban Arus Sungai Batu Dendeng Ubud Ditemukan Tewas, RIP!

bali.jpnn.com, UBUD - Warga Jakarta Utara yang jatuh ke sungai saat mengendarai motor di Jembatan Sungai Batu Dendeng, Banjar Bangkelisan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar, akhirnya ditemukan Sabtu (1/11).

Korban atas nama Angky Aromeo Novy Wahyudi, 55, ditemukan tewas setelah tim SAR berjibaku mencari korban di lokasi kejadian.

Korban ditemukan mengapung di aliran Sungai, posisinya berjarak 3.78 km heading 175 derajat dari lokasi awal terjatuh.

“Ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Sabtu (1/11).

Tim SAR gabungan mulai melakukan penyisiran sekitar pukul 08.03 WITA.

Tim SAR gabungan melaksanakan briefing serta pembagian tugas dibeberapa area sepanjang aliran sungai Batu Dendeng, Desa Mas, Ubud.

Upaya penyisiran kemarin sempat terkendala hujan, dan cuaca hari ini cukup mendukung.

"Pada pukul 08.40 WITA ada yang melihat sesosok tubuh mengambang tertelungkup tersangkut di antara sampah," kata I Nyoman Sidakarya.