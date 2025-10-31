Pemotor Jakarta Jatuh & Hanyut ke Sungai Batu Dendeng Ubud, Terhambat Hujan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Nasib apes menimpa seorang pengendara motor asal Jakarta Utara bernama Angky Aromeo Novy Wahyudi.

Pria 55 tahun itu dilaporkan hanyut terseret Sungai Batu Dendeng, Banjar Bangkelisan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar, Kamis (30/10) malam pukul 18.45 WITA.

Sebelum hanyut terseret arus sungai, korban terjatuh dari sepeda motor lalu nyemplung ke aliran Sungai Batu Dendeng.

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, kejadian yang dialami korban dilaporkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar Ngurah Dibya, Jumat (31/10) pagi pukul 08.10 WITA.

Basarnas Bali pun langsung mengerahkan Tim SAR menuju lokasi kejadian.

“Kami mengerahkan enam orang personel serta peralatan SAR pendukung lainnya untuk melaksanakan upaya pencarian dan pertolongan," ujar I Nyoman Sidakarya, Jumat (31/10).

Tim SAR melakukan pencarian dengan menyisir sungai sejauh 2 km menuju arah selatan lokasi kejadian.

“Kami sempat melakukan pencarian di aliran sungai yang ditutupi sampah yang dicurigai lokasi tersangkutnya korban.