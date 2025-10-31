JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pemotor Jakarta Jatuh & Hanyut ke Sungai Batu Dendeng Ubud, Terhambat Hujan

Pemotor Jakarta Jatuh & Hanyut ke Sungai Batu Dendeng Ubud, Terhambat Hujan

Jumat, 31 Oktober 2025 – 18:09 WIB
Pemotor Jakarta Jatuh & Hanyut ke Sungai Batu Dendeng Ubud, Terhambat Hujan - JPNN.com Bali
Tim SAR mencari pengendara motor asal Jakarta Utara bernama Angky Aromeo Novy Wahyudi, 55, yang hilang terseret arus Sungai Batu Dendeng, Banjar Bangkelisan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar, Kamis (30/10) malam pukul 18.45 WITA. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Nasib apes menimpa seorang pengendara motor asal Jakarta Utara bernama Angky Aromeo Novy Wahyudi.

Pria 55 tahun itu dilaporkan hanyut terseret Sungai Batu Dendeng, Banjar Bangkelisan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar, Kamis (30/10) malam pukul 18.45 WITA.

Sebelum hanyut terseret arus sungai, korban terjatuh dari sepeda motor lalu nyemplung ke aliran Sungai Batu Dendeng.

Baca Juga:

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, kejadian yang dialami korban dilaporkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar Ngurah Dibya, Jumat (31/10) pagi pukul 08.10 WITA.

Basarnas Bali pun langsung mengerahkan Tim SAR menuju lokasi kejadian.

“Kami mengerahkan enam orang personel serta peralatan SAR pendukung lainnya untuk melaksanakan upaya pencarian dan pertolongan," ujar I Nyoman Sidakarya, Jumat (31/10).

Baca Juga:

Tim SAR melakukan pencarian dengan menyisir sungai sejauh 2 km menuju arah selatan lokasi kejadian.

“Kami sempat melakukan pencarian di aliran sungai yang ditutupi sampah yang dicurigai lokasi tersangkutnya korban.

Tim SAR mencari pengendara motor asal Jakarta Utara bernama Angky Aromeo Novy Wahyudi, 55, yang hilang terseret arus Sungai Batu Dendeng Ubud, Gianyar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemotor Jakarta Pemotor Jakarta Sungai Batu Dendeng Ubud gianyar hutan bpbd gianyar basarnas bali tim SAR

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik - JPNN.com Bali

    Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik

  2. Rekor Fantastis Persib Bikin Bali United Minder, Patricio Matricardi Buka Suara - JPNN.com Bali

    Rekor Fantastis Persib Bikin Bali United Minder, Patricio Matricardi Buka Suara

  3. Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU