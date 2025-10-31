4 Pendaki Amatir Cedera di Gunung Batukaru Bali, Tim SAR Turun Tangan

bali.jpnn.com, TABANAN - Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, menjadi medan menantang bagi pendaki pemula.

Empat orang pendaki dilaporkan mengalami keram saat melakukan pendakian dan membutuhkan evakuasi.

Empat orang pendaki yang identitasnya dirahasiakan itu dilaporkan melakukan pendakian pada Kamis (30/10) kemarin.

Setelah berada di puncak, empat pendaki asal Buleleng, Bali, itu kemudian turun gunung pada Kamis (30/10) malam pukul 22.00 WITA melalui jalur Pura Luhur Taksi Agung.

Namun, baru tiga jam perjalanan, tepatnya pada Jumat (31/10) dini hari, beberapa pendaki mengalami cedera kaki.

"Kami tim dari Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima informasi permintaan evakuasi pada pukul 03.00 WITA," ujar Koordinator Lapangan, Bayu Arya, Jumat (31/10).

Menurut laporan, empat korban meminta bantuan evakuasi pada ketinggian kurang lebih 1.700 Mdpl di koordinat 8°21'28.82"S - 115° 6'43.69"E.

Sebanyak tujuh orang personel diberangkatkan menuju lokasi dengan membawa peralatan mountaineering.