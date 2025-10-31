JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal 4 Pendaki Amatir Cedera di Gunung Batukaru Bali, Tim SAR Turun Tangan

4 Pendaki Amatir Cedera di Gunung Batukaru Bali, Tim SAR Turun Tangan

Jumat, 31 Oktober 2025 – 16:49 WIB
4 Pendaki Amatir Cedera di Gunung Batukaru Bali, Tim SAR Turun Tangan - JPNN.com Bali
Tim SAR evakuasi empat pendaki yang mengalami cedera di ketinggian 1.320 Mdpl Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, Jumat (31/10). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, menjadi medan menantang bagi pendaki pemula.

Empat orang pendaki dilaporkan mengalami keram saat melakukan pendakian dan membutuhkan evakuasi.

Empat orang pendaki yang identitasnya dirahasiakan itu dilaporkan melakukan pendakian pada Kamis (30/10) kemarin.

Baca Juga:

Setelah berada di puncak, empat pendaki asal Buleleng, Bali, itu kemudian turun gunung pada Kamis (30/10) malam pukul 22.00 WITA melalui jalur Pura Luhur Taksi Agung.

Namun, baru tiga jam perjalanan, tepatnya pada Jumat (31/10) dini hari, beberapa pendaki mengalami cedera kaki.

"Kami tim dari Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima informasi permintaan evakuasi pada pukul 03.00 WITA," ujar Koordinator Lapangan, Bayu Arya, Jumat (31/10).

Baca Juga:

Menurut laporan, empat korban meminta bantuan evakuasi pada ketinggian kurang lebih 1.700 Mdpl di koordinat 8°21'28.82"S - 115° 6'43.69"E.

Sebanyak tujuh orang personel diberangkatkan menuju lokasi dengan membawa peralatan mountaineering.

Empat orang pendaki dilaporkan mengalami keram saat melakukan pendakian dan membutuhkan evakuasi pada ketinggian 1.700 Mdpl Gunung Batukaru, Tabanan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pendaki gunung batukaru Pendaki Gunung Batukaru Bali basarnas bali tim SAR Pendaki Amatir

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik - JPNN.com Bali

    Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik

  2. Rekor Fantastis Persib Bikin Bali United Minder, Patricio Matricardi Buka Suara - JPNN.com Bali

    Rekor Fantastis Persib Bikin Bali United Minder, Patricio Matricardi Buka Suara

  3. Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU