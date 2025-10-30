JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Kisah 4 Cewek Vietnam Dideportasi Gegara Jadi Terapis Spa di Kuta, Fatal

Kisah 4 Cewek Vietnam Dideportasi Gegara Jadi Terapis Spa di Kuta, Fatal

Kamis, 30 Oktober 2025 – 16:27 WIB
Kisah 4 Cewek Vietnam Dideportasi Gegara Jadi Terapis Spa di Kuta, Fatal - JPNN.com Bali
Aparat Inteldakim Imigrasi Ngurah Rai saat mengamankan empat cewek Vietnam yang bekerja sebagai terapis spa di Kuta, Badung, Bali, Jumat (24/10) lalu. Keempat cewek Vietnam itu akhirnya dideportasi melalui Bandara Gusti Ngurah Rai kemarin (29/10). Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tindakan tegas Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi empat warga negara asing (WNA) Vietnam membuka fakta baru.

NNKT, 46; NGHN, 18; THL, 42 dan THN, 44, sebelum dideportasi terbukti menyalahgunakan izin tinggal selama di Bali.

Keempatnya diketahui bekerja sebagai terapis spa di salah satu tempat usaha di wilayah Kuta, Badung, Bali.

Baca Juga:

Tindakan ini berawal dari hasil operasi intelijen keimigrasian yang dilakukan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Jumat (24/10).

Operasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti informasi terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di sebuah spa di Kuta, Badung, Bali.

Dari hasil operasi dan pemeriksaan di lapangan, ditemukan empat orang warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya.

Baca Juga:

“Mereka melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Winarko, Kamis (30/10).

Berdasar penyidikan, NNKT ternyata hanya memegang ITAS investor, sementara THL dan THN adalah pengguna Bebas Visa Kunjungan.

Keempat cewek asal Vietnam diketahui bekerja sebagai terapis spa di salah satu tempat usaha di wilayah Kuta, Badung, Bali, sebelum akhirnya dideportasi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   cewek WNA Vietnam Cewek Vietnam terapis spa kuta imigrasi ngurah rai deportasi pelanggaran izin tinggal Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia

  2. Kabar Terbaru Frans Putros & Andrew Jung dari Bojan Hodak, Bali United Waspada - JPNN.com Bali

    Kabar Terbaru Frans Putros & Andrew Jung dari Bojan Hodak, Bali United Waspada

  3. Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji - JPNN.com Bali

    Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU