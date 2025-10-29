Bule Amerika Tewas Tertabrak Fortuner di Bali, Indikasi Kurang Mahir Berkendara

bali.jpnn.com, GIANYAR - Seorang wisatawan Amerika Serikat dilaporkan tewas setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Tengkulak, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Selasa (28/10) siang kemarin.

Korban yang teridentifikasi berinisial Mac D, tewas dengan luka berat di bagian kepala setelah tertabrak mobil Toyota Fortuner DK 1126 ACT di tempat kejadian perkara (TKP).

Menurut informasi, kecelakaan bermula ketika korban Mac D yang mengendarai motor Yamaha Fazzio DK 3330 KBY melaju dari arah utara menuju selatan.

Korban yang belum mahir berkendara sepeda motor membonceng temannya berinisial C Lin.

Pada saat bersamaan dari arah berlawanan meluncur mobil Toyota Fortuner DK 1126 ACT yang dikemudikan AA Gede A.

Tepat di TKP, korban terlihat mengambil haluan terlalu ke kanan.

Pengendara Fortuner yang tidak menyadari ada korban di depannya menabrak kedua korban.

Tabrakan itu membuat kedua korban terpelanting.