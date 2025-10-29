Pria Pasuruan Ini Kena Batunya, Aksinya Ambil HP di ATM Berakhir ke Penjara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil mengungkap kasus pencurian handphone yang berawal dari kelalaian seorang warga yang meninggalkan ponselnya di mesin ATM.

Berkat kerja cepat dan sigap, pelaku berinisial DS, 33, asal Pasuruan, Jawa Timur, berhasil diamankan beserta barang bukti hasil kejahatannya.

“Kejadian yang menimpa korban Suprojo, asal Jawa Tengah itu terjadi pada Minggu (14/9) malam pukul 21.30 WITA di ATM bank BUMN di Jalan Sedap Malam, Kesiman, Denpasar,” ujar Kapolsek Dentim Kompol I Ketut Tomiyasa, Rabu (29/10).

Korban Suprojo diketahui lupa mengambil handphone miliknya yang diletakkan di atas mesin ATM usai melakukan transaksi penarikan tunai.

Beberapa menit kemudian, korban menyadari bahwa ponselnya tertinggal dan segera kembali ke lokasi kejadian.

Namun, sesampainya di ruang ATM, ponsel tersebut sudah tidak ditemukan.

Upaya korban untuk menghubungi nomor handphonenya pun tidak membuahkan hasil. Merasa menjadi korban pencurian, Suprojo kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Dentim.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Dentim yang dipimpin Iptu I Nyoman Agus Putra Ardiana segera melakukan penyelidikan di lapangan.