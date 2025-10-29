JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pria Pasuruan Ini Kena Batunya, Aksinya Ambil HP di ATM Berakhir ke Penjara

Pria Pasuruan Ini Kena Batunya, Aksinya Ambil HP di ATM Berakhir ke Penjara

Rabu, 29 Oktober 2025 – 13:29 WIB
Pria Pasuruan Ini Kena Batunya, Aksinya Ambil HP di ATM Berakhir ke Penjara - JPNN.com Bali
Pelaku berinisial DS, 33, asal Pasuruan, Jawa Timur, berhasil diamankan tim Opsnal Polsek Dentim beserta barang bukti hasil kejahatannya. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil mengungkap kasus pencurian handphone yang berawal dari kelalaian seorang warga yang meninggalkan ponselnya di mesin ATM.

Berkat kerja cepat dan sigap, pelaku berinisial DS, 33, asal Pasuruan, Jawa Timur, berhasil diamankan beserta barang bukti hasil kejahatannya.

“Kejadian yang menimpa korban Suprojo, asal Jawa Tengah itu terjadi pada Minggu (14/9) malam pukul 21.30 WITA di ATM bank BUMN di Jalan Sedap Malam, Kesiman, Denpasar,” ujar Kapolsek Dentim Kompol I Ketut Tomiyasa, Rabu (29/10).

Baca Juga:

Korban Suprojo diketahui lupa mengambil handphone miliknya yang diletakkan di atas mesin ATM usai melakukan transaksi penarikan tunai.

Beberapa menit kemudian, korban menyadari bahwa ponselnya tertinggal dan segera kembali ke lokasi kejadian.

Namun, sesampainya di ruang ATM, ponsel tersebut sudah tidak ditemukan.

Baca Juga:

Upaya korban untuk menghubungi nomor handphonenya pun tidak membuahkan hasil. Merasa menjadi korban pencurian, Suprojo kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Dentim.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Dentim yang dipimpin Iptu I Nyoman Agus Putra Ardiana segera melakukan penyelidikan di lapangan.

Berkat kerja cepat dan sigap Polsek Dentim, pelaku berinisial DS, 33, asal Pasuruan, Jawa Timur, berhasil diamankan beserta barang bukti hasil kejahatannya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria pasuruan Pria Pasuruan Handphone Bali ATM atm bank bumn polsek denpasar timur

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

  2. Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap - JPNN.com Bali

    Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap

  3. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU