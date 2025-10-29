JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal PNS Tabanan Tewas Tabrak Truk di Jalur Denpasar–Gilimanuk, Ini Dugaan Polisi

PNS Tabanan Tewas Tabrak Truk di Jalur Denpasar–Gilimanuk, Ini Dugaan Polisi

Rabu, 29 Oktober 2025 – 06:08 WIB
PNS Tabanan Tewas Tabrak Truk di Jalur Denpasar–Gilimanuk, Ini Dugaan Polisi - JPNN.com Bali
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di Jalan Denpasar - Gilimanuk, tepatnya di wilayah Mendoyo, Jembrana, menewaskan seorang PNS Tabanan, Selasa (28/10) kemarin. Foto: Antara

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Denpasar – Gilimanuk, Jembrana.

Seorang pegawai negeri sipil (PNS) asal Tabanan berinisial AHF, 34, asal Desa Sembung Gede, Kerambitan, tewas tabrakan Selasa (28/10) kemarin sore.

Korban yang mengendarai motor Supra X pelat merah DK 6779 G menabrak truk tonton DK 8078 AS yang parkir di pinggir Jalan Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di Banjar Tegak Gede, Desa Yehembeng Kangin, Mendoyo, Jembrana.

Baca Juga:

“Dugaan sementara korban dalam kondisi mengantuk saat berkendara,” ujar Kasatlantas Polres Jembrana Iptu Aldri Setiawan kepada awak media.

Menurut informasi, kecelakaan bermula ketika korban yang mengendarai motor Honda Supra X Melaku dari arah Gilimanuk menuju Denpasar.

Tepat di tempat kejadian perkara (TKP), motor korban mendadak berjalan ke kiri, keluar dari badan jalan.

Baca Juga:

Nahas, di TKP sedang parkir truk tronton DK 8978 AS yang dikemudikan MD, 41, asal Banyuwangi, Jawa Timur.

Posisi truk parkir di bahu jalan sebelah kiri dari arah barat.

Seorang pegawai negeri sipil (PNS) asal Tabanan berinisial AHF, 34, asal Desa Sembung Gede, Kerambitan, tewas tabrakan Selasa (28/10) kemarin sore.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PNS tabanan PNS Tabanan tabrakan kecelakaan jalur denpasar - gilimanuk truk tronton tewas polres jembrana Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

  2. Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap - JPNN.com Bali

    Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap

  3. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU