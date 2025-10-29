PNS Tabanan Tewas Tabrak Truk di Jalur Denpasar–Gilimanuk, Ini Dugaan Polisi

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Denpasar – Gilimanuk, Jembrana.

Seorang pegawai negeri sipil (PNS) asal Tabanan berinisial AHF, 34, asal Desa Sembung Gede, Kerambitan, tewas tabrakan Selasa (28/10) kemarin sore.

Korban yang mengendarai motor Supra X pelat merah DK 6779 G menabrak truk tonton DK 8078 AS yang parkir di pinggir Jalan Denpasar – Gilimanuk, tepatnya di Banjar Tegak Gede, Desa Yehembeng Kangin, Mendoyo, Jembrana.

“Dugaan sementara korban dalam kondisi mengantuk saat berkendara,” ujar Kasatlantas Polres Jembrana Iptu Aldri Setiawan kepada awak media.

Menurut informasi, kecelakaan bermula ketika korban yang mengendarai motor Honda Supra X Melaku dari arah Gilimanuk menuju Denpasar.

Tepat di tempat kejadian perkara (TKP), motor korban mendadak berjalan ke kiri, keluar dari badan jalan.

Nahas, di TKP sedang parkir truk tronton DK 8978 AS yang dikemudikan MD, 41, asal Banyuwangi, Jawa Timur.

Posisi truk parkir di bahu jalan sebelah kiri dari arah barat.